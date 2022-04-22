İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı

22.04.2022 01:07
İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yapılan saldırıyla ilgili, "Alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yapılan saldırıyla ilgili, "Alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yapığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun. Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kaydetti.


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Fahrettin Altun, Gaziosmanpaşa, Twitter, TÜGVA, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika


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