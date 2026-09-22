İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım:

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- "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor" "Türkiye, köklü devlet geleneği, güçlü diplomatik kapasitesi ve çok taraflı diplomasi tecrübesiyle daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmayı sürdürecektir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bloomberg için kaleme aldığı makaleye ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor." ifadesini kullandı.

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "BM, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkını kaldırmalıdır" başlıklı makalesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Makalenin, ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg'de yayımlandığını kaydeden Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasının güç dengelerini yansıtan mevcut uluslararası sistemin günün değişen şartlarına cevap vermekte yetersiz kaldığına dikkat çektiğini belirtti.

Küresel meselelerin çözümünün birkaç ülkenin iradesine bırakılamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha adil, etkin, kapsayıcı ve hesap verebilir bir uluslararası düzenin inşası için somut reform çağrısında bulunduğunu aktaran Duran, şunları kaydetti:

"'Dünya 5'ten büyüktür' çağrısının temelindeki daha geniş ve adil temsil anlayışını bir kez daha ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto imtiyazının kaldırılmasının gerçek bir reformun başlangıç noktası olması gerektiğini vurguladı. Genel Kurulun rolünün güçlendirilmesi, seçilmiş üyelerin karar alma süreçlerinde daha fazla ağırlık kazanması ve hiçbir ülkenin uluslararası toplumun çoğunluğunun iradesini tek başına engelleyememesi gerektiği mesajını verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu yaklaşım, yalnızca mevcut sistemin sorunlarına işaret etmekle kalmıyor, farklı coğrafyaların tecrübesini, kapasitesini ve iradesini ortak bir zeminde buluşturan daha kapsayıcı bir küresel düzen için de yol haritası sunuyor. Türkiye, köklü devlet geleneği, güçlü diplomatik kapasitesi ve çok taraflı diplomasi tecrübesiyle daha adil bir dünyanın inşasına katkı sunmayı sürdürecektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı makaleye ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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