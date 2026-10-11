Duran: Katz'ın Türkiye'ye yönelik sözleri İsrail'in siyasi çaresizliğinin göstergesi - Son Dakika
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Duran: Katz'ın Türkiye'ye yönelik sözleri İsrail'in siyasi çaresizliğinin göstergesi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail’de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez. Katz'ın ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir. İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Recep Tayyip ErdoğanBurhanettin DuranPolitikaİsrailSon Dakika

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SON DAKİKA: Duran: Katz'ın Türkiye'ye yönelik sözleri İsrail'in siyasi çaresizliğinin göstergesi - Son Dakika
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