İletişim Başkanı Duran STRATCOM Zirvesi'nde Görüşmeler Yaptı

29.03.2026 01:19
Duran, Bangladeş ve Bulgaristan ile medya ve kültürel işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler yaptı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM Zirvesi) 2026'nın ikinci gününde bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, STRATCOM Zirvesi marjında yapılan görüşmeler kapsamında, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldiğini bildirdi. Duran paylaşımda, "Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı iş birliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim iş birliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı iş birlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

DURAN, BULGARİSTAN KÜLTÜR BAKANI TODOROV İLE BİR ARAYA GELDİ

İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Kültür Bakanı Nayden Vladislavov Todorov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, kültürel diplomasinin stratejik iletişimdeki rolü, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin güçlendirilmesi ve ortak projeler aracılığıyla iletişim alanında yeni iş birliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, kültür ve iletişim alanlarının birbirini tamamlayan yönlerini daha etkin şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu görüşmenin, Türkiye ile dost ve kardeş ülke Bulgaristan arasında kültür ve iletişim ekseninde karşılıklı anlayışı derinleştirecek yeni süreçlere katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

DURAN, BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NEYNSKY İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanı Duran, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadezhda Neynsky'le de bir görüşme gerçekleştirdi. Duran, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin iletişim boyutu, kamu diplomasisi alanında iş birliği ve bölgesel gelişmelerin doğru ve etkin şekilde uluslararası kamuoyuna aktarılması konularını ele aldık. Diplomasiyi ve iletişimi birbirini tamamlayan iki güçlü unsur olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışımız doğrultusunda, iletişim temelli iş birliklerini daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

01:22
Kıyamet alameti gibi, Avustralya’da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
00:29
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
