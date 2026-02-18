İletişim Başkanı Duran: \'Terörsüz Türkiye\' Hedefi İçin Önemli Rapor Açıklandı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna ilişkin, "137 kurum ve kişinin dinlendiği, 4 bin 199 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan rapor, 21'inci toplantıda açıklanarak yeni bir dönemin kapısını araladı" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda Gazi Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları önemli bir aşamaya ulaştı. 137 kurum ve kişinin dinlendiği, 4 bin 199 sayfa tutanağın tutulduğu kapsamlı bir istişare sürecinin ardından hazırlanan rapor, 21'inci toplantıda açıklanarak yeni bir dönemin kapısını araladı. Ortaya çıkan rapor; geniş katılımlı, çok boyutlu ve titiz bir çalışmanın ürünü olarak 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' vizyonunu somutlaştırmaktadır. Raporda, terörün tamamen ülke gündeminden çıkarılması temel hedef olarak belirlenirken; kamu düzeni, özgürlükler ve toplumsal bütünleşmenin eş zamanlı güçlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır" dedi.

'MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Duran ayrıca "Silah bırakma sürecinin, milletimizin huzur ve birlik iradesinin güçlü bir yansıması olduğu açıkça ortaya konmuştur. Bu süreç; sadece güvenlik meselesi değil, aynı zamanda demokrasiyi, kardeşliği ve ortak geleceğimizi tahkim eden bir Türkiye modelidir. 'Terörsüz Türkiye' anlayışı, aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkma kararlılığımızın da ifadesidir. Bu kadim topraklarda asırlardır süregelen ebedi kardeşliğin yeniden ve daha güçlü şekilde tahkim edilmesi hedeflenmektedir. Bu iradenin arkasında duran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere, kıymetli fikirleriyle Komisyona katkı sunan ve emek veren herkese minnettarlığımı ifade ediyor; sürecin kararlı adımlarla tamamlanmasını ve raporun milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.