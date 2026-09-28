İletişim Başkanlığı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı." - Son Dakika