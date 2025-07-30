İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Özdemir'den boşalan göreve ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.
İletişim Başkanlığı'nda yapılan görev değişikliğine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.
Özdemir'den boşalan göreve atanan isimler de belli oldu. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığına atanmış, Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti.
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu - Son Dakika
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