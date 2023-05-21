Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Oy kullanmaya giderken dikkat edilmesi gereken bazı maddeler tekrar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı bu konuda vatandaşları uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Oy kullanılan zarfların içerisine, birleşik oy pusulasından başka hiçbir şey (not, nesne vb.) konulmaması gerekmektedir. Aksi takdirde kullanılan oy geçersiz sayılmaktadır." ifadeleri kullanılarak vatandaşların zarfın içine pusula dışında bir şey konulmaması gerektiği hatırlatıldı.
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanlığı sosyal medyadan 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi vatandaşlara önemli uyarı paylaştı - Son Dakika