Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 ülkeye "BM Reformu" çıkarması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 ülkeye "BM Reformu" çıkarması

14.08.2022 10:53
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 ülkeye "BM Reformu" çıkarması

İletişim Başkanlığı tarafından Fransa'dan Japonya'ya 12 ülkede "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panel serisi düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı tarafından Fransa'dan Japonya'ya 12 ülkede "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panel serisi düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 12 ülkede "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panel serisi düzenlenecek. İlk ayağı İtalya ve Arjantin'de Nisan ile Haziran aylarında düzenlenen panel serisinin ikinci ayağı, 16 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek panel ile başlayacak. Paneller sırasıyla 18 Ağustos'ta Londra'da, 22 Ağustos'ta Oslo'da, 24 Ağustos'ta Stockholm'de ve 26 Ağustos'ta Amsterdam'da devam edecek. Bunları, Güney Afrika, Almanya, Güney Kore, Japonya, İspanya ve Rusya'da gerçekleştirilecek paneller takip edecek. Son etkinlik ise Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta gerçekleştirilecek. Alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılarla gerçekleştirilecek panel serisiyle, BM reformuna yönelik Türkiye politikasının küresel ölçekte uluslararası kamuoyu ile buluşturulması hedefleniyor.

"Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten Büyüktür' söyleminin uluslararası toplumda ciddi bir karşılığı var"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten Büyüktür" söylemi ve "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eseri ile somutlaştırdığı BM reformuna yönelik Türkiye politikasının uluslararası toplumda ciddi bir karşılığı olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin BM sisteminin işlevsizliğini ve sadece sembolik değere sahip olduğunu gözler önüne serdiğine işaret eden Altun, İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilecek panel serisiyle, BM'nin, selefi Milletler Cemiyeti'nin akıbetini yaşamaması için uluslararası sistemin yeniden harekete geçirilmesini ve yeni bir BM ve Güvenlik Konseyi dizayn edilmesi yönünde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına dikkat çekileceğine dikkati çeken Altun, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nde detaylı bir reform ihtiyacının bulunduğuna vurgu yapılacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığının BM reformu konusunda yoğun bir kamu diplomasi atağı içinde olduğunu vurgulayan Altun, söz konusu panel serisinin uluslararası alanda ses getireceğine inandığını sözlerine ekledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler, Japonya, Fransa, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 12 ülkeye 'BM Reformu' çıkarması - Son Dakika

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