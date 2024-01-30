İlhan Ocaklı, Şile Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına devam ediyor

Yeniden AK Parti Şile Belediye Başkan Adayı olan İlhan Ocaklı seçim çalışmaları kapsamında Yazımanayır ve Ağaçdere mahallelerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak ile çok sayıda mahalle sakininin katıldığı bir toplantı yapıldı. Başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Ocaklı, "Bizim sevdamız bu ülkeye ve bu güzel ilçeyedir. Geride kalan 5 yılda yaşanan küresel salgınlara, savaşlara, doğal afetlere rağmen Şile Belediyesi olarak insanlarımıza hizmet üretmekten hiç vazgeçmedik. Şile Belediyesi'ni her alanda var ettik. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle Şile'nin gelecek yüzyılını inşa ettik. Birbirinden önemli projelerle toplamda 10 Milyar TL'lik yatırımı Şile ile buluşturduk.Sizlerin duasıyla, destekleriyle Şile'nin geleceğini hep birlikte, inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ocaklı, " İstanbul'da Murat Kurum başkanımız ile birlikte 2019'da başlattığımız yatırım atağını taçlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Şile'miz, İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. 'Yeniden İstanbul, Yeniden Şile' diyerek çıktığımız bu yolda, kurduğumuz hayalleri hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ocaklı, "Gençler için verdiğimiz bir halı saha sözü vardı. Bu tesisin temelini kısa bir süre içerisinde atarak hızlı bir şekilde inşaatına başlayacağız. Ayrıca mahalle muhtarımızın talebi olan toplantı salonunu da mahalle sakinlerimizin kullanıma hazır hale getirdik. Önümüzdeki dönemde de spor yatırımlarımıza devam edeceğiz mahallelerimize yeni halı sahalar, yeni spor alanları kazandıracağız. Kırsal mahallelerimizin meydanlarını düzenleyecek, özel aydınlatmalarıyla, peyzajıyla, zemin kaplamasıyla, kent mobilyalarıyla köy meydanlarımızı yörenin dokusuna uygun bir şekilde estetik bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.