Ilıdağ Köyü\'nde 15 yıl sonra muhtar değişti

Politika

Aydın'ın en kalabalık ve en dinamik köylerinden biri olan ve siyasette öncü köy olarak bilinen Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Köyü, 15 yıl aradan sonra muhtarını değiştirdi. Adeta Aydın siyasetinin merkezi konumundaki köyde Ali İhsan Bayram, muhtar seçildi.

Geleneksel yaşantısı ve ekonomistliği kadar siyasetteki öncülüğü ile dikkat çeken Ilıdağ Köyü'nde yaklaşık 3 aydır devam eden hararetli propaganda çalışmaları sona erdi. Köyün 15 yıllık mevcut muhtarı Halil Tok ile yarışan Ali İhsan Bayram, çoğunluğun oylarını alarak muhtar seçildi.

Aydın'da merakla beklenen seçimlerden biri olan ve 1223 seçmenin bulunduğu köyde resmi olmayan sonuçlara göre Ali İhsan Bayram 641 oy alırken rakibi Halil Tok ise 465 oy aldı. - AYDIN