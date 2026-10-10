Erdoğan: İlim Yayma Cemiyeti İmam Hatip Liselerinin açılmasında önemli misyon üstlendi

İlim Yayma Cemiyeti'nin 75. Kuruluş yılı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Cemiyeti, tek tipçi zihniyetin kapısına kilit vurduğu İmam Hatip Liselerinin açılmasında çok önemli bir misyonu yerine getirmiştir" dedi.