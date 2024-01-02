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İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, meclis toplantısında konuştu - Son Dakika
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İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, meclis toplantısında konuştu

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yılın ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, İlkadım'ın gelişmesine vesile olan önemli kararları birlikte aldıklarını belirtti. Toplantıda ayrıca denetim komisyonu üyeleri de belirlendi.

İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş, meclis toplantısında konuştu
02.01.2024 - 18:04,
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Yılın ilk meclis toplantısında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İnanıyorum ki biz bugüne kadar İlkadım'ın gelişirken güzelleşmesine vesile olan önemli kararları birlikte aldık" dedi.

İlkadım Belediyesi, 2024 yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 8 gündem maddesi görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. 2024 yılında yapılan hizmetlerin İlkadım'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Demirtaş, "Yeni yılda ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı inşallah hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olur" diye konuştu.

"İlkadım'ın gelişirken güzelleşmesine vesile olan önemli kararları birlikte aldık"

Geride kalan senede ilçenin gelişmesine katkı sağlayacak önemli kararlara imza attıklarına değinen Demirtaş, "Acısı ile tatlısı ile bir yılı daha geride bıraktık. Geride bıraktığımız 2023 yılında yaşanan olumsuzlukların bu yıl yaşanmamasını diliyorum. Yıllar çabuk geçiyor, önemli olan kendimiz için, ailemiz için, çevremiz için, ilçemiz için güzel kararlar almak. İnanıyorum ki biz bugüne kadar İlkadım'ın gelişirken güzelleşmesine vesile olan önemli kararları birlikte aldık. Bugün ilçemizde bir başarı yakaladıysak sizlerin emeği bunda büyük" şeklinde konuştu.

Toplantıda denetim komisyonunda yer alacak isimlerde belirlendi. Gizli oylama sonucu komisyonuna; Erol Koroğlu (AK Parti) 24 oy, Serkan Akyüz (AK Parti) 23 oy, Yurtaş Kıyak (MHP) 26 oy, Ali Kandemir (CHP) 19 oy ve Ertuğrul Çöl de (İYİ Parti) 16 oy alarak seçildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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