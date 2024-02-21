Politika

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İhtiyacı olana el uzatan, derdi olanı dinleyen bir belediye olduk" dedi.

Alucralılar Derneğine ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı Dernek Başkanı Hamza Çonoğlu, Giresun İş Adamı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) Dernek Başkanı Kemal Tokmak ve yönetim üyeleri karşıladı. Başkan Demirtaş, ziyarette başkanlık döneminde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler verdi.

Halkın sorunlarına çözüm üreten bir belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Başkan Demirtaş, "Benimde kenar mahallelerde çocukluk yıllarım geçti. O yıllarda yokluk vardı. Kendi hayatımda yaşanmış eksikliklerin bu ilçede yaşanmaması için topluma hitap eden, insan hayatına dokunan projeleri hayata geçirme gayretinde olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin 4-6 yaş çocuklarının kişilik ve kimlik kazanmaları sağlıklı eğitim almaları için 9 mahallemizde Mahalle Kreş ve Kültür Evi Projemizi ilçemize kazandırdık. Bu projemiz halkımızdan da tam not aldı ve sürekli olumlu yorumlarla karşılaşıyoruz. Bu da yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

İnsana yatırım yapan projelere ağırlık verdiklerinin altını çizen Demirtaş, "Biz her zaman, en güzel yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu savunduk ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik. Aldığımız görevin, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle işimize sımsıkı sarıldık. İhtiyacı olana el uzatan, derdi olanı dinleyen bir belediye olduk. 'Şehre saygı, ilçe halkına hizmet' inancıyla, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize ayrım yapmaksızın kucak açtık, açmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle yorulmadan, şikayet etmeden doğru işler üretmeyi sürdürüyor, İlkadım'ı geleceğe taşıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN