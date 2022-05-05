İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret' - Son Dakika
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İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret'

05.05.2022 17:29
İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret'

Samsun İlkadım Belediye Meclisi, 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebini oy çokluğu ile reddetti.

Samsun İlkadım Belediye Meclisi, 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebini oy çokluğu ile reddetti.

11 gündem maddesinin görüşüldüğü İlkadım Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediye binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda kredi talebi maddesi hariç kalan 10 madde daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

"Belediyenin elindeki nakit bitmek üzere"

Meclise getirilen kredi talebi ve daha önce getirilen kredi talepleriyle alakalı bilgi veren Başkan Necattin Demirtaş, "Yapacağımız parklar için kredi kullanım talebi istiyoruz. Bu talepler neden geliyor? Elimizde nakdimiz sınırlı. Önceden yetki aldığımız kredilerin hiçbir tanesini daha alamadık. Kredi yetkisi alıyoruz ama para hemen verilmiyor. Alıp almayacağımız ya da ne kadar alacağımız belli değil. Ben seçim öncesinde, 'belediye imkanlarına bakacağız, imkan varsa projelerimizi yapacağız' dedim. 16 projemizden bahsediyor. 3 senedir paçayı toplayacağız diye büyük zorluk çekiyoruz. '16 projeyi neden yapamadın' dediğiniz zaman onun cevabını halka vereceğim. Bu kredi talebinde büyük bir para yok. Biz işi ve zamanı, parayı yayma gayretindeyiz. Bu kredi istenen parklar ve çevre düzenlemeleri için, 'biz bunu gündeme getirmedik, paramız da yoktu yapmadık' demek başka bir şey. 'Gündeme getirdik, kredi alamadık, paramız da olmadığı için yapamadık' demek başka bir şey. Burada ortaklığı sizin üzerinize de yayıyorum. Kredi yoksa, param da yoksa ben bunu yapamayacağım demektir. Kabul edersiniz ya etmezsiniz. Şu anda elimizde bir nakdimiz var. Bu nakit her an bitmekle karşı karşıya. 35 kişiye yakın memur-işçi emekliyi hak etti, kıdem ve emekli tazminatı var. Emekli ettiğiniz zaman bu insanların parasını vermek lazım. Hem emekli edip hem de dilenci gibi 5-10 bin TL verip, o insanların ahdını alma niyetimiz yok. Bunu yapmamız lazım. Biz de dar gelirli bir ailede büyümüş bir çocuğuz" dedi.

Kredi talebine ret

Başkan Demirtaş'ın ardından söz alan Cumhur İttifakı üyeleri ise, "Size daha önceki kredi tekliflerinde de söyledik. Belediye bütçesini bilmeden krediye onay veremeyiz. Mayıs ayı bütçesine bakalım öyle karar verelim. Biz gelirlere bakıp, borçlanalım diyoruz. Siz habire önümüze getiriyorsunuz. Bu sefer sizi uyarmak için ret oyu vereceğiz" ifadelerini kullandılar. Ataköy, Yaşardoğu, Kışla ve Derecik Mahallelerinde yapılması planlanan parkların yapım işinde kullanılmak üzere talep edilen 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebi, 14 evet oyuna karşılık 17 ret oyu ile kabul edilmeyerek komisyona gönderilmeden reddedildi.

"İlkadım sokaklarında günde 60 ile 100 arasında delik açılıyor"

İlçede yollara açılan çukurlar hakkında veryansında bulunan Başkan Demirtaş ayrıca şunları söyledi:

"Sokaklardaki delme işlemlerini biz yapmıyoruz. Başka kurumlar yapıyor. Bizim daha sonradan haberimiz oluyor. Yolu kesip gidiyorlar, bir de yağmur yağdığı zaman o delik büyüyor, problem olduğu zaman da bize yansıyor. Aramızda protokol yaptık, önceden bize kazı yapacakları yerleri bildirseler sıkıntı olmayacak ama uygulamada böyle olmuyor. İlkadım'da günlük ortalama 60 ile 100 arasında delik açılıyor. Üzülerek söylüyorum, esas sorun bizim ülkemizde altyapı aç-kapa metoduyla yapılıyor. Oysa gelişmiş ülkelerde bunlar 'hizmet kanalı' dediğimiz şehrin altındaki tünellerde bulunan elektrik, doğalgaz, internet, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatları yer altında değiştiriyorlar. Bizim gibi yolun üstünü her seferinde açıp kapatmıyorlar. İnternetçi, kanalizasyoncu, doğalgazcı açıp-kapatıyor. Bundan son derece müzdaribiz. Bir taraftan açıyorsunuz, siz daha yolu asfaltlamadan yukarıdan yolu keserek geliyorlar. Sorduğumuzda elektrikle ilgili bir şey yaptıklarını söylüyorlar. Biz kapatıyoruz, diğer kurumlar kesiyor. Vatandaş da, 'bunlar yine birilerine para yediriyor' gözüyle bakıyor. 'Biri açıyor, biri kapatıyor' diyorlar. Bunlara bire bir şahit oldum. Bu çok rahatsız edici bir durum. Köklü çözüm; sadece İlkadım'da değil ülkemizde zihniyet değişimine uğraması lazım. Hizmet kanallarının en azından daha imara açılmamış alanlarda yapılması lazım."

Son meclis toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ve komisyondan meclise havale edilen maddeler karara bağlanacak. - SAMSUN

İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret'
İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlkadım Belediye Meclisi'nden 3 milyon 250 bin TL'lik kredi talebine 'ret' - Son Dakika
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