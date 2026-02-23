Başkan İhsan Kurnaz: "Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL'yi aştı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan İhsan Kurnaz: "Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL'yi aştı"

Başkan İhsan Kurnaz: "Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL\'yi aştı"
23.02.2026 15:10  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede 170 kilometre yol çalışması yapıldığını ve bu çalışmalardan 107 milyon 292 bin TL tasarruf sağlandığını açıkladı. Ramazan ayındaki buluşmalarda mahalle sakinleriyle bilgi alışverişinde bulunan Kurnaz, belediyenin başarılarından bahsetti.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde öz kaynaklarımızı kullanarak toplam 170 kilometre yol çalışması yaptık. Bu işlerimizden 107 milyon 292 bin TL'lik tasarruf sağladık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayındaki vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Derecik Mahallesi Merkez Camii'nde teravih namazı sonrasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve temennileri de dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için en iyi ve en doğru işleri yapma gayretindeyiz" diye konuştu.

İlkadım genelinde şehir merkezi kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin fen işlerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kurnaz, "Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı on bir ayın sultanı Ramazan ayında hemşehrilerimizle buluşmaya, onlarla hasbihal etmeye devam ediyoruz. Buluşmalarımızda hemşehrilerimizi dinliyor, onlardan gelen fikirlerle ilçemiz için önemli istişarelerde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra da belediye olarak bizler de mahallelerimizde neler yapıyoruz, hangi çalışmaları yürütüyoruz bunları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak fen işlerinde hatırı sayılır işler yaptık. Bu noktada kırsal mahallelerimizde ve kent merkezimizde 225 bin metrekare asfalt çalışması, 244 bin metrekare sathi kaplama, 142 bin metrekare yeni yol açımı, 505 bin metrekare reglaj çalışması, 32 bin 400 metrekare beton ve parke taş tamiratı gerçekleştirdik. İlçemizde öz kaynaklarımızı kullanarak toplam 170 kilometre yol çalışması yaptık. Bu işlerimizden 107 milyon 292 bin TL'lik tasarruf sağladık. Toplam yolun 90 kilometresini kırsal mahallelerimize, 80 kilometresini ise kent merkezimize uyguladık. İlkadım için çalışmaya, üretmeye, daha iyi işler yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İhsan Kurnaz, Politika, İlkadım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan İhsan Kurnaz: 'Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL'yi aştı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig’e 1 puanla başladı Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’inden kritik 3 puan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan
Roma, Cremonese’yi ikinci yarıda dağıttı Roma, Cremonese'yi ikinci yarıda dağıttı

15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 16:00:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Başkan İhsan Kurnaz: "Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL'yi aştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.