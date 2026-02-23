Başkan İhsan Kurnaz: "Fen işlerinde tasarrufumuz 107 milyon TL\'yi aştı"

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizde öz kaynaklarımızı kullanarak toplam 170 kilometre yol çalışması yaptık. Bu işlerimizden 107 milyon 292 bin TL'lik tasarruf sağladık" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Ramazan ayındaki vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Derecik Mahallesi Merkez Camii'nde teravih namazı sonrasında mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan İhsan Kurnaz, belediyenin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlardan gelen talep, öneri ve temennileri de dinleyen Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım için en iyi ve en doğru işleri yapma gayretindeyiz" diye konuştu.

İlkadım genelinde şehir merkezi kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin fen işlerinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Kurnaz, "Bolluğun, bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin ayı on bir ayın sultanı Ramazan ayında hemşehrilerimizle buluşmaya, onlarla hasbihal etmeye devam ediyoruz. Buluşmalarımızda hemşehrilerimizi dinliyor, onlardan gelen fikirlerle ilçemiz için önemli istişarelerde bulunuyoruz. Bunun yanı sıra da belediye olarak bizler de mahallelerimizde neler yapıyoruz, hangi çalışmaları yürütüyoruz bunları hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. İlkadım Belediyesi olarak fen işlerinde hatırı sayılır işler yaptık. Bu noktada kırsal mahallelerimizde ve kent merkezimizde 225 bin metrekare asfalt çalışması, 244 bin metrekare sathi kaplama, 142 bin metrekare yeni yol açımı, 505 bin metrekare reglaj çalışması, 32 bin 400 metrekare beton ve parke taş tamiratı gerçekleştirdik. İlçemizde öz kaynaklarımızı kullanarak toplam 170 kilometre yol çalışması yaptık. Bu işlerimizden 107 milyon 292 bin TL'lik tasarruf sağladık. Toplam yolun 90 kilometresini kırsal mahallelerimize, 80 kilometresini ise kent merkezimize uyguladık. İlkadım için çalışmaya, üretmeye, daha iyi işler yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN