İlkadım'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Politika

İlkadım'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları Sürüyor

İlkadım\'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları Sürüyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede yapılan yol ve kaldırım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha konforlu ulaşım imkanlarına kavuşacağı belirtildi.

03.01.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Yaptığımız işlerle, ilçemizin çehresini değiştiriyoruz" dedi.

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Rasathane Mahallesi'nden başlayıp, Çiftlik Mahallesi'nden geçerek Zafer Mahallesi'ne kadar uzanan Dr. Kamil Caddesi'nde ilk olarak sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, ardından kaldırım çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında vatandaşlar, daha konforlu, estetik ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuşacak.

"Yaptığımız işlerle, ilçemizin çehresini değiştiriyoruz"

İlçe genelinde yapılan yol, kaldırım, bakım ve onarım işlerinin titizlikle yürütüldüğünü söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, " Karadeniz'in en büyük, şehrimizin de araç ve insan yoğunluğu bakımından hareketli ilçesi olan İlkadım'da, sürücülerimizin ve yayalarımızın konforu ve güvenliği için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu noktada yol yapım, sıcak asfalt, yolların bakım ve onarımı ile kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız işlerle, ilçemizin çehresini değiştiriyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde, 2025 yılında işlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için mesai mefhumu gözetmeksizin sahadayız. Vatandaşlarımızın yalnızca konforu ve güvenliği için değil hem sahada hem de sosyal anlamda her anlarında hep yanında olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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