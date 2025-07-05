ILO Türkiye Ofisi'nden Diyarbakır Ziyareti - Son Dakika
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Politika

ILO Türkiye Ofisi'nden Diyarbakır Ziyareti

ILO Türkiye Ofisi\'nden Diyarbakır Ziyareti
05.07.2025 09:32
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ILO Direktörü Hassan, işçi hakları ve çalışma koşullarını görüşmek üzere Diyarbakır'da.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan, HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile görüştü.

Ziyarette işçi hakları, çalışma koşulları ve son dönemde yaşanan zamların emekçilere etkisi gibi konular ele alındı. Hassan ve Aküzüm, bölgedeki işçi sorunları üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak çözüm önerilerini değerlendirdi. Ziyaretin sonunda taraflar, emekçilerin haklarının korunması ve çalışma hayatının iyileştirilmesine yönelik iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yasser Hassan, ilk defa Diyarbakır'a geldiğini söyleyerek, "HAK-İŞ aslında ILO'nun önemli bir partneri ve Mehmet beyle önemli görüşmelerde bulunduk. Çünkü çalışma hayatına ilişkin gerçeklikleri aslında doğrudan sahada öğrenmek anlamında önemli bir fırsat oldu. Burada insana yakışır iş gündeminin hayata geçirilmesi ve gerçekleştirilmesi için ILO'nun üçlü yapısını oluşturan bütün taraflarla birlikte işçi, işveren ve hükümet tarafları ile birlikte iş birliği içerisinde olmak ve çalışma yaşamının problemlerini onlarla birlikte görüşüp konuşuyor olmak bizler için çok önemli" dedi.

Aküzüm ise, Hassan ve ekibinin HAK-İŞ konfederasyon Diyarbakır İl Başkanlığına yapmış olduğu ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aküzüm, "Çalışma hayatı gündemine, çalışma hayatının daha da iyileştirmesi adına yaptıkları bütün çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Tekrardan kendilerinin ilimize büyük bir katkı sunacaklarına inanıyoruz, teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Aküzüm, Hassan'a günün anlam ve önemine binaen plaket taktim etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ILO Türkiye Ofisi'nden Diyarbakır Ziyareti - Son Dakika

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