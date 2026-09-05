İmam Hatipliler Kurultayı Trabzon\'da Son Buldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip okullarımız dün olduğu gibi bugün de inşallah ümmet kardeşliğinin harcı, mayası, hamuru olacak ve bizler el birliğiyle ümmet coğrafyasının tamamına mesajımızı, enerjimizi, heyecanımızı ulaştıracağız." dedi.

Ceylan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nın kapanış bölümünde yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının artık sadece Türkiye'nin modeli değil, ümmet coğrafyasının içerisinde bulunduğu buhran için en pratik ve en güvenli çıkış limanı olarak görüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin artık terörsüz bir ülke olarak ayağa kalktığını ve önündeki bütün engellerin kaldırıldığını ifade eden Ceylan, "Özellikle bir zamanlar varoluş mücadelesi veren imam hatip okullarının artık bütün engelleri geride bırakarak bu ülkeyi yarınlara taşıyacağı, çok güçlü bir şekilde mücadele edeceği, azim ve kararlılıkla yarınlara yürüyeceği bir Türkiye'nin hep birlikte aslında temellerini bugün Trabzon'da birlikte atmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Ceylan, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ve şiarları doğrultusunda kardeşçe bütün coğrafyaları, bütün kardeşlerini kucaklayacaklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İnşallah bu toplumdan, bu topraklardan, bu coğrafyadan da Gazze'nin Fatihleri yetişecek. Peygamberimizin hedef koyduğu Roma'nın Fatihleri inşallah yetişecek. Bu bağlamda inancımız tamdır. Gençlere olan güvencemiz tamdır. Sevgili gençler, özgüvenli, başınız dik bir şekilde ama azmederek, gayret ederek, çalışarak, mücadele ederek inşallah bu ülkeyi ve ümmeti yarınlara sizler taşıyacaksınız. Hayallerinize, secdelerinize ve dualarınıza sahip çıktığınız sürece Allah'ın izniyle Rabbim çok güzel yarınların kapılarını bizlere açacak inşallah. İmam hatip okullarımız dün olduğu gibi bugün de inşallah ümmet kardeşliğinin harcı, mayası, hamuru olacak ve bizler el birliğiyle ümmet coğrafyasının tamamına mesajımızı, enerjimizi, heyecanımızı ulaştıracağız."

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da 28 Şubat sürecinde bütün toplumsal dengenin bozulduğuna işaret ederek, "Bir gecede üniversite mezunlarının hevesle bitirdiği üniversite mezunluğu iptal edildi. Son sınıfta üniversite imtihanına girecek çocukların önüne katsayı engeli getirildi ve bütün geleceği yok edildi." dedi.

Uzun bir mücadelenin sonunda toplumun tekrar kendi haklarına sahip çıktığını ve 2000'li yıllardan sonra bu adaletsizliğin ortadan kaldırıldığını vurgulayan Afyoncu, "Bütün eğitim sistemi, 'imam hatiplerin önünü kesilecek' diye kesildi. Bugün meslek eğitiminin yediği büyük darbelerin en önemli sebeplerinden biri 28 Şubat'tır. Bugün tarih ve edebiyat bölümlerine eskisi gibi iyi öğrenci bulamamamızın sebebi budur. Siz doğal bir süreci bozduğunuzda o nehir tekrar yatağına akmıyor." diye konuştu.

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye de Türkiye'deki imam hatiplerle Gazze ve Filistin'deki mescitler ile camilerin aynı görevi gördüğünü söyledi.

Batı dünyasının, İslam dünyasındaki bu bilinçli ve imanlı gençliği yok etmek için gece gündüz her türlü yola başvurduğunu belirten Heniyye, şunları kaydetti:

"Batı, gençlerimizin imanla büyümemesi, ümmetinin dertlerini taşımaması, akidesini bir kenara koyup şehvetinin peşinde koşması, dünyanın peşinde koşması için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Allah'ın izniyle işte imam hatip nesli Batı'nın göstermiş olduğu bu saldırıları durdurup eğitimli, kültürlü, siyaset ve savunma alanında, her alanda yetişmiş bir gençlik, bir nesil ortaya koydu. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu büyük hedefleri gerçekleştiriyor. Filistin'de, Gazze'de mescitlerimiz, anaokullarımız, okullarımız elhamdülillah imanlı gençleri, mücahit gençleri, alim gençleri siyaset, iktisat, bilim ve teknoloji alanında önder gençleri yetiştirdiler. Her ne kadar işgal devleti, Filistin davasını, Gazze davasını yok etmek için var gücüyle çalışsa da 75 yıldır amacına ulaşmakta başarılı olamadı. Bunun karşısında duran en büyük engel camilerimizin, okullarımızın yetiştirmiş olduğu bu imanlı nesil, bu imanlı gençliktir."

Heniyye, Müslümanların birliği ve kardeşliğinin dünyayı yönetebilecek güçte olduğunu vurguladı.

Katliamların, ölümlerin ve bombardımanın devam ettiği Gazze'de 2 milyon insanın çadırlarda yaşadığının altını çizen Heniyye, "Gazze'deki kardeşleriniz, 'Kardeşlerimiz, özgür dünya halkları bizi unuttu, davamızı artık ilk zamanlarda olduğu gibi savunmaktan vazgeçti' diye üzüntü yaşıyorlar. Bundan dolayı yaptığınız yürüyüşleri bırakmayın. İlk zamanlarda göstermiş olduğunuz gayretleri aynı şekilde devam ettirmenizi sizden istiyoruz." dedi.