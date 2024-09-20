İmamoğlu: Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz

İmamoğlu: Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz

İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokat'ta sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda, devletin yöneticilerinin ayrım yapmadan hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Parti devleti olmadıklarını belirten İmamoğlu, tüm vatandaşlara eşit hizmet verilmesi gerektiğini ifade etti.

20.09.2024 18:43  Güncelleme: 18:59
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Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Tokat'a gelen ve STK'larla yaptığı toplantıda konuşan İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Biz parti devleti değiliz, Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz" dedi.

Tokat ziyaretleri kapsamında havayolu ile kente gelen İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki bir otelin konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmasında İmamoğlu, "Bizimle iletişim kurana elimizi uzatıyoruz, elimiz havada kalıyor. Ama biz yine uzatıyoruz. Bundan hiç vazgeçmedik. ya da bir yere gidiyoruz, makamları ziyaret ediyoruz. O makamdaki insanlar ya izinli ya raporlu oluyor. Şehirden dışarı gidiyorlar. ya Allah aşkına ben bulunduğum kamu kurumunun sahibi değilim. Siz bulunduğunuz kamu kurumunun sahibi değilsiniz. Hepimiz gelici geçiciyiz. Hepimizin siyasi partileri ya da üyesi olduğunuz kurumlar hizmet için aracımız. Hele hele devleti temsil eden, devletin yöneticisi olan hiç kimse bu tür ayrımı yapmaz, yapamaz. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarıyız. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güçlü olması için yöneticiler hiç kimseyi birbirinden ayıramaz, ayırmamalı. O bağlamda açık söyleyeyim, kime oy vermiş, hangi etnik köken, bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değildir. 'Şuna hizmet edeceğim, buna etmem.' Bunu yapan kim varsa mutlaka takipçisi oluruz. Bakın bunu yapan birisi benim de, partimin de üyesi olamaz, benim de yol arkadaşım olamaz. Çok net. Bu çok net. Bunu kabul edemeyiz. Bunu yaptığında itibar gören partiler olabilir. Bunu yaptığında ne bileyim işin başındaki liderlerin hoşuna da gidiyor olabilir. Ama biz böyle bir ahlakı terbiyeyi taşıyamayız sevgili dostlar. Biz parti devleti değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Bu kadar net" dedi.

Programa CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erden Ural, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile STK temsilcileri katıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu: Biz Parti Devleti Değiliz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz - Son Dakika

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