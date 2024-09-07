İmamoğlu: Bu büyük millet kalbinde yer açtığını terk etmez - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu: Bu büyük millet kalbinde yer açtığını terk etmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir parti olduğunu vurgulayarak, iktidara daha yakın olduklarını belirtti. İmamoğlu, Türk demokrasisi, ekonomisi ve geleceğinin tehdit altında olduğunu söyleyerek, güçlü bir Türkiye tahayyülüne ihtiyaç olduğunu ifade etti.

07.09.2024 20:00
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu büyük millet kalbinde yer açtığını, iktidarın tertibiyle, tehdidiyle ve korkusuyla terk etmez" dedi.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta yapılan 20. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da ikinci gün çalışmaları başladı. Kurultay'a katılan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, bugün dünden daha demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir partiye uyandıklarını ifade ederek, "Bugün artık iktidar olmaya çok daha yakınız. Bir kez daha partimizin iktidarı ne kadar hak ettiğini gösteren, çok demokratik, seviyeli ve değerli bir kurultay yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin en demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir parti olduğunun gösterildiğini dile getiren İmamoğlu, Türkiye'yi ve vatandaşlarını tanıdıklarını, sorunlarını bildiklerini, memleketin her köşesinde vatandaşların arasında olduklarını kaydetti.

"İstirham ediyorum CHP'liler sadece gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın"

İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, tartışmaların dün itibarıyla ortadan kaldırıldığını ve artık yarının konuşulacağı günlere adım atıldığına dikkati çekerek, "Bundan sonra partimizin hiçbir evladının böyle bir gündeme vakit ayırmaması gerektiğini, memleketin geleceğini düşünmesi gerektiğini ve artık o günlere adım attığımızı unutmadan kafanızdan silin o gündemleri. İstirham ediyorum CHP'liler, sadece geleceğe bakın, gelecek için ne yapacağınızı düşünün ve o adımları atın" diye konuştu.

"Güçlü bir biçimde geleceğe bakmalısınız"

Türk demokrasisi, ekonomisi ve geleceğinin tehdit altında olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu gidişatı kanıksayamayız. Bu kahredici tabloyu değiştirecek gücü hepimiz biliyoruz. O güç, sizlersiniz, bizleriz ve kurulduğu günden bu yana medeniyetin, kalkınmanın ve bereketin timsali olmuş CHP'lilerdir, sizlersiniz. Onun için güçlü bir biçimde geleceğe bakmalısınız" açıklamasında bulundu.

"Sorumluluklarımız sadece Türkiye ile sınırlı değil"

İmamoğlu, sorumluluklarının sadece Türkiye ile sınırlı olmadığının altını çizerek, "Tam 101 yıl önce mazlumlara ilham kaynağı olduğu gibi bugün de hep birlikte takip eden değil, yol açan ve yol gösteren olmalıyız. Yine, bütün başta yakın coğrafyaya ve dünyaya ilham kaynağı olmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyelerimizin başarısı iktidar yolunda bizler için çok büyük bir kaldıraç"

En küçük beldeden en büyük şehirlere kadar CHP'li her belediyenin vatandaşlar tarafından mercek altında olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Belediyelerimizin başarısı iktidar yolunda bizler için çok büyük bir kaldıraç. Allah korusun başarısızlığı ise ülkemizin geleceğine dolanacak taş olacak. Onun için sorumluluğum çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü bir Türkiye tahayyülüne ihtiyacımız var"

İktidara geldiklerinde vatandaşların daha iyi bir süreçle karşılaşacaklarına olan inançlarının yükseltilmesi gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Bunun için de yeni, pırıl pırıl, güçlü bir Türkiye tahayyülüne ihtiyacımız var. Tam da onu üretme vakti gelmiştir. Tam da onun için buradayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İmamoğlu: Bu büyük millet kalbinde yer açtığını terk etmez - Son Dakika

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