İmamoğlu CHP'den İstifa Etti - Son Dakika
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İmamoğlu CHP'den İstifa Etti

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Ekrem İmamoğlu, 17 yıllık CHP üyeliğinden istifa etti ve yeni bir yolculuğa davet etti.

SİLİVRİ Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı üzerinden sanal medyada Ekrem İmamoğlu adına yapılan paylaşımda, "17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için yeni bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu CHP'den İstifa Etti - Son Dakika

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