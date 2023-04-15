İmamoğlu: "Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara geldiklerinde dünya markası Ordu ve Giresun fındığının tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Karadeniz gezisi çerçevesinde Giresun'dan sonra geldiği Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Son yıllarda değer kaybeden Türk lirasına itibarını geri kazandıracaklarını, fındık fiyatını ise tarlada 4 dolar seviyesine getireceklerini kaydeden İmamoğlu, "Türk lirasının en büyük parası neredeyse yarım kilo et bile alamıyor. İşte biz Türk lirasına itibar ve göreceksiniz istikrar kazandıracağız. Bu memleketin kişi başı gelirini 5 yılda en az iki katına çıkartacağız. İnsanlarımızın güçlendiği, çiftçilerimizin borçlandığı değil, borçlarının faizlerinin ödendiği bir dönemi vaat ediyoruz. Dünya markası fındık denince akla Ordu gelir, Giresun gelir. Dünya markası fındığın tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız. Her konuda destek olacağız çiftçimize. Tarımdan sanayiye, üretime devşiren ve katma değeri yüksek ürünlerin olduğu bir dönemi başlatacağız. Türkiye'de gıda ucuzlayacak, tarım ürünleriyle ilgili üretim arttıkça memleketimizin alım gücü de yükselecek" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Adayı Seyit Torun ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte vatandaşları selamladı. - ORDU