İmamoğlu: "Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız" - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu: "Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız"

15.04.2023 19:28
İmamoğlu: "Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara geldiklerinde dünya markası Ordu ve Giresun fındığının tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara geldiklerinde dünya markası Ordu ve Giresun fındığının tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacaklarını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Karadeniz gezisi çerçevesinde Giresun'dan sonra geldiği Ordu'da Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Son yıllarda değer kaybeden Türk lirasına itibarını geri kazandıracaklarını, fındık fiyatını ise tarlada 4 dolar seviyesine getireceklerini kaydeden İmamoğlu, "Türk lirasının en büyük parası neredeyse yarım kilo et bile alamıyor. İşte biz Türk lirasına itibar ve göreceksiniz istikrar kazandıracağız. Bu memleketin kişi başı gelirini 5 yılda en az iki katına çıkartacağız. İnsanlarımızın güçlendiği, çiftçilerimizin borçlandığı değil, borçlarının faizlerinin ödendiği bir dönemi vaat ediyoruz. Dünya markası fındık denince akla Ordu gelir, Giresun gelir. Dünya markası fındığın tarladan en az 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız. Her konuda destek olacağız çiftçimize. Tarımdan sanayiye, üretime devşiren ve katma değeri yüksek ürünlerin olduğu bir dönemi başlatacağız. Türkiye'de gıda ucuzlayacak, tarım ürünleriyle ilgili üretim arttıkça memleketimizin alım gücü de yükselecek" şeklinde konuştu.
İmamoğlu, daha sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Adayı Seyit Torun ve eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte vatandaşları selamladı. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İmamoğlu'ndan fındık vaadi: Tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız İmamoğlu'ndan fındık vaadi: Tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız İmamoğlu: 'Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız' İmamoğlu: 'Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Giresun, Dünya, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu: 'Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız' - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Büyük hayal kırıklığı! Fenerbahçe-Ankaragücü maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
20:59 Jesus'tan çok konuşulacak Altay açıklaması: Fikir sahibi değilim
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete hodri meydan: Bunlar siyasi mevta olacak
20:41 Yıllar sonra Kadıköy'e geldi! Nani, Fenerbahçe taraftarına umut dağıttı
20:38 Akşener'in danışmanı aday gösterilmeyince AK Parti'ye geçti
19:35 Kerem'in sırrı ortaya çıktı! Galatasaray'ın antrenmanında teknolojik hamleler!
19:27 Fenerbahçe-Ankaragücü maçında tam bir orta saha savaşı yaşanıyor
19:12 İmamoğlu'ndan fındık vaadi: Tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız
19:22 AK Partili Şaban Çopuroğlu'nun milletvekilliği adaylığına itiraz geldi: Sonucu merakla bekliyoruz
18:43 AK Partili Canikli'nin yeğeninin hamile eşini darp ettiği görüntüler ortaya çıktı! Genç kadından olay iddialar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2023 21:35:39. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: "Fındığın tarladan 4 dolara alındığı bir dönemi başlatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement