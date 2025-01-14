İmamoğlu Gaziantep\'te halkla buluşacak

Politika

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ocak 2025 Cuma günü Gaziantep'e geliyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ı makamında ziyaret edecek olan İmamoğlu, esnaf ziyareti ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ocak Cuma günü Gaziantep'te olacak. Sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanı'na inecek olan İmamoğlu, esnaf ziyareti gerçekleştirecek. Halkla bir araya gelecek İmamoğlu, sorun ve taleplerini dinleyecek.

Şehitkamil'in projelerini yerinde inceleyecek

Kentte yoğun bir gün geçirmesi beklenen İmamoğlu, partilileri ve yerel yönetimlerle de bir araya gelecek. İmamoğlu, sonrasında Şehitkamil Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Umut Yılmaz'la makamında bir araya gelecek ve projelerini yerinde inceleyecek.

Öte yandan İmamoğlu'nun Şehitkamil Belediyesi önünde vatandaşlara seslenmesi bekleniyor. - GAZİANTEP