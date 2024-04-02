İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa\'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı

Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıkladı. İmamoğlu ayrıca CHP'nin kazandığı diğer bir ilçe Beykoz'da oyların yeniden sayılmak istendiğini ifade ederek YSK'ya çağrı yaptı.

GAZİOSMANPAŞA'DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." dedi.

"YENİDEN OY SAYIM KARARI BEYKOZ'DA DA ALINMAK İSTENİYOR"

İmamoğlu, başka bir paylaşımında ise, "Gaziosmanpaşa'da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz'da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ SABIRLI, İTİDALLİ VE SAYGILI BİR TUTUM İÇERİSİNDE OLMAYA DAVET EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Vatandaşlarımız kullandıkları oylar ile iradelerini sandıkta beyan ettiler. Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında…İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

CHP GAZİOSMANPAŞA VE BEYKOZ'U KAZANMIŞTI

Öte yandan CHP'nin Gaziosmanpaşa adayı yüzde 40,45 ile sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12 ile seçimi tamamlamıştı. Beykoz'da ise CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87'sini alarak seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin Beykoz adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91'de kalmıştı.