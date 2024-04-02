İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa\'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıkladı. İmamoğlu ayrıca CHP'nin kazandığı diğer bir ilçe Beykoz'da oyların yeniden sayılmak istendiğini ifade ederek YSK'ya çağrı yaptı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz." dedi.
İmamoğlu, başka bir paylaşımında ise, "Gaziosmanpaşa'da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz'da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kabaktepe paylaşımında, "31 Mart seçimlerini geride bıraktık. Vatandaşlarımız kullandıkları oylar ile iradelerini sandıkta beyan ettiler. Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında…İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan CHP'nin Gaziosmanpaşa adayı yüzde 40,45 ile sandıktan zaferle çıkmıştı. AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12 ile seçimi tamamlamıştı. Beykoz'da ise CHP adayı Alaattin Köseler oyların yüzde 45,87'sini alarak seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin Beykoz adayı Murat Aydın ise yüzde 44,91'de kalmıştı.
Son Dakika › Politika › İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı - Son Dakika
Hatay'da İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlar göre bin 77 farkla 2. sırada tamamlayan CHP'den Mehmet Duduoğlu sonuçlara itirazda bulundu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesine ilişkin 'kapsamlı ve şeffaf bir bağımsız soruşturma' talep etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim sonuçlarıyla ilgili olarak hiç kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını belirtti. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmelerde, oy kaybının nedenleri analiz edilecek ve hatalar üzerine gidileceği vurgulandı. Erdoğan, millete karşı olumsuz tutum sergileyenlerin hesap verme sorumluluğundan kaçamayacağını ifade etti.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybettiği saldırının soruşturulması talimatını verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da WCK kurucusu Jose Andres'i arayarak taziyelerini iletti ve olayın kapsamlı bir soruşturma ile ele alınacağını belirtti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin yaptığı paylaşımda, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerde itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. İtirazların yeniden değerlendirilmesinin ardından sonuçların kesinlik kazanacağını ifade etti.
İsrail işgali altındaki Kudüs'te binlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini protesto ederek erken seçim çağrısıyla düzenlenen protestoya 3. gününde devam ediyor. Göstericiler, hükümeti savaşı kışkırtmakla suçlayarak istifa ve Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını talep ediyor.
MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aşkale'de sükunet ve huzurun devam edeceğini belirtti. Yurdagül, kötü niyetli kişilere seslenerek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
31 Mart'taki yerel seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğuna işaret ettiği öğrenildi. Erdoğan, ''Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz.'' ifadelerini kullandı.
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