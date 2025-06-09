İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu\'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
09.06.2025 16:00  Güncelleme: 16:30
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İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu\'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
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CHP'de Özgür Özel'in 2024 yılı kasım ayında genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da, Kılıçdaroğlu'na yarıştan çekilmesi için baskı yapıldı iddia edilirken, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefon görüşmesinin ses kaydı ortaya çıktı. Ses kaydında Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da Kılıçdaroğlu'na tavsiye verdiği duyuluyor.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'şaibe var' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığı da iddia ediliyordu. Baskı yapanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu'nun mağdur, İmamoğlu şüpheli sıfatıyla yer aldığıiddianame gündemdeki sıcaklığını korurken kurultay gecesi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin ses kaydı yayınladı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMENİN NASIL YAPILACAĞINI SORUYOR

Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekilmenin nasıl olacağına dair Kılıçdaroğlu ile aralarında bir konuşma geçtiği duyuldu.

İmamoğlu ses kaydında, "Siz nasıl uygun görürsünüz Sayın Genel Başkanım. Şu anda oylama yapılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na bildiririz. Sizin bunu söylediğinizi iletiriz. Seçim başladığı için yazılı bir şekilde çekilebilirsiniz. İsterseniz sizden yazılı bir başvuru temin edelim Sayın Genel Başkanım. Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız biz burada usulünce sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey'i de buraya davet edeyim kendisine bu konudan bahsedelim" diyor.

"TEK TARAFLI KAYIT"

Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Kılıçdaoğlu ve İmamoğlu'na yakın isimler X hesabından paylaşım yaptılar.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kaydın tek taraflı alındığını öne sürerek "Tek taraflı ve yasadışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama, zaten Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ortada! O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyrun izleyin Ama! Şimdi soru: bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasadışı ses kaydı almak, bunu TEK KİŞİNİN KONUŞMASI olarak almak, nedendir? Bu SUÇ DEĞİL MİDİR? Bu arada, EKREMEDİT: İbb Medya Aş çalışanı Mahir Gün…" ifadelerini kullandı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ses kaydının yayınlanmasının İmamoğlu'na kötülük olduğunu savunarak şunları söyledi: O telefon kaydını sızdıranlar, Ekrem İmamoğlu'na çok büyük kötülük yaptılar. "Kaş yapayım derken göz çıkarmak" tam da budur."

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Kılıç:
    En 2 aday olmalı partilerde seçimlerde AKP neden kimse aday çıkartmıyor asıl onların ki şaibeli 25 38 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    bunu soyledi ikisi de zaten? kurultay baskani az oy alan adaya 2. turda yenilebilirsiniz cekilmenizi tavsiye ederim diyor. algi yapmak icin yapmissiniz belli ki haberi, nasil sabah "hukumet alikoyulan Turkler icin surec baslatti" haberini tepki geldi diye sildiginiz gibi. cumhurbaskaninin "oglum paralari sifirla" diye ses kaydi var, labaratuvarlar tarafindan gercek oldugu kanitlanmis. yapay zekadan yillar once. g kili diye bosuna demiyoruz aynen devam edin millet ne ml oldugunuzu goruyor 21 19 Yanıtla
  • Ahmet:
    Bunlar arasında anlasmis en azından akp de 2. Aday bile yok ülkeye çöktüğü gibi akp de çokmuşler istediğini direk aday yapıyorlar. CHP yapınca hırsızlık şaibe suç akp yapınca helal, adaletli suç değil kimse yemiyor artık eski akp li olarak diyorum 5 8 Yanıtla
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