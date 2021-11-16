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İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti - Son Dakika

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

16.11.2021 16:09
İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni hizmete açtı. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle ani yağışların sebep olduğu sellerin tüm dünya gibi İstanbul'un en kritik sorunlarından olduğunu hatırlattı. İmamoğlu, "Net ifade edelim ki İSKİ'nin bu dönemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşımakta ciddi yatırımlar yapmıştır" diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasında, Adalar'daki plan yapma yetkisinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesi, söz verilen tarihte bitirilemeyen Melen Barajı ve Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalar yaptı.

"KANAL İLGİLİ DAVET EDİLMEDİK"

İmamoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili sözleri şöyle:

"Pişirip pişirip önümüze koydukları, önündeki metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir kararlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların, bunun adı ne olursa olsun, çıkıp Kanal İstanbul'la ilgili ahkam kesip, Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması hususunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden, bazen benim tarafımdan, bazen siyasi partilerin değerli yöneticileri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya konulan kararlılığı seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum. Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik kabiliyet ve kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi iradenin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitelerine dair şahitliğim vardır. O bakımdan, Genel Başkan'ımızla veya diğer siyasi temsilcilerinin söyledikleriyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler seçmesi gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum.

Kanal İstanbul ile ilgili toplantılara davet ettiğimiz hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmemiştir. Bakanlıklar da buna dahildir. Biz ise İstanbul'u yöneten, 100 bine yakın çalışanı olan, 16 milyon hemşerisinin yetkisiyle İstanbul'u yöneten kişiler olarak, herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır. Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla süreçler yönetilmiştir. Çevre katliamıdır. Sadece çevre katliamı değil, İstanbul gibi bir kentin heba edilmesi anlamına gelmektedir. Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz."

MELEN BARAJI PROJESİ 4-5 YIL GECİKTİ İDDİASI

İBB Başkanı Melen Barajı ile ilgili de şunları söyledi:

"İstanbul'un su sorununu çözecek Melen Barajı konusunda, Tarım ve Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütülen süreçle ilgili kamuoyunu, İBB'yi ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi gerekmektedir. Melen Barajı'nda uygulanmak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha kesinleşmediği noktasında birtakım duyumlar, birtakım ihbarlar almaktayız. 'Şu tarihte açılacak' denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen, günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konusunda ne yazık ki kaygılıyız."

İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti

Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul, İBB, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu Kanal İstanbul'u yaptırmamayı taahhüt etti - Son Dakika
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