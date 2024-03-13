İstanbul\'da yapılan anketlerde İmamoğlu önde çıkıyor

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen İstanbul'da 6 farklı anket şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçlarını sizler için derledik. Yapılan anketlerin tamamında İmamoğlu'nun Kurum'a karşı yarışı önde götürdüğü görüldü.
MAK DANIŞMANLIK
MAK Danışmanlık Şirketi'nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında.
KONDA ANKETİ
Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araştırması tutmasa da siyasilerin ve vatandaşların merakla anketini beklediği KONDA'nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu'nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2, tercihlerini Murat Kurum'dan yana kullanacaklarını söylerin oranıysa yüzde 32,2 oldu. Ankete katılanların yüzde 6'sı kararsız kalırken, yüzde 12,5'i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tablo ise şöyle: Ekrem İmamoğlu yüzde 46.1, Murat Kurum 38.8
METROPOLL
MetroPOLL Araştırma'nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43,5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor.
DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.
SONAR
İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma'nın 22 Şubat'ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.
ASAL ARAŞTIRMA
Asal Araştırma'nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor.
Ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8, Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Mehmet Altınöz yüzde 2.9, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5, Berk Hacıgüzeller yüzde 0.9, Birol Aydın yüzde 0.5, diğerleri ise yüzde 2.4 oy alabiliyor.
OPTİMAR
Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre "Ekrem İmamoğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu.
Son Dakika › Politika › İstanbul'da yapılan anketlerde İmamoğlu önde çıkıyor - Son Dakika
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