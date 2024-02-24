İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, seçim çalışmaları kapsamında ilçede bir dizi ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MHP standını ziyaret etmesine izin vermedi. İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilen Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek çadıra girmelerine izin vermedi. Bu anlarda iki taraf arasında da tansiyon oldukça yükseldi.

24.02.2024 10:53  Güncelleme: 11:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında son durağı Sancaktepe oldu. CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ile birlikte vatandaşlarla çay içip sohbet eden İmamoğlu, MHP standını ziyaret etmek isteyince ortalık bir anda karıştı.

KARŞILARINA DİKİLDİ: GERİ BASIN

MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, İmamoğlu ve ekibinin karşısına dikilerek çadıra girişlerine izin vermedi. İlçede DEM Parti'nin aday çıkarmayıp CHP'nin adayına destek vermesine atıfta bulunan Karaalioğlu, "Geri basın geri... Gidip pazarlık masasına oturduklarınızla demlenin" diyerek tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

ÇADIRA GİREMEDEN ALANDAN AYRILDILAR

Tansiyonun yükseldiği anlarda İmamoğlu ve yanındakiler MHP'nin çadırına giremeden alandan ayrılmak zorunda kaldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İmamoğlu\'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

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Son Dakika Politika İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Şbn Şbn: Helal sana kız işte tam Milliyetçi Anadolu kadını adamsınnnnnn 454 868 Yanıtla
  • Serkan Basar: yine çarlistonlar yine skandal işte bu yüzden seni destekliyoruz ekrem başkan 716 425 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Erkek gibi asena 303 640 Yanıtla
  • Adana otobüs kiralama: Hanımefendiye biri şunu hatırlatsa ortak olduğu hükümetin zamanında savcılarımızı ayaklarına kadar götüren akepe ile ortak olduklarını hatırlatırsa sevinirim . Düşmanın dahi kapını çalarsa nezaket diyecek de onu hanımefendide göremedim . DEM dediğiniz şuan TTBM partisi olan bir parti ortagınız meclise sokmasın 549 210 Yanıtla
  • aydın karateke: misafirperverlik bizim ata kültürümüzde var ama belliki sancaktepe ilçe başkanı kendisini tekfur sanıyor. Bir hanımefendiye hiç yakışmamış sokak ağzıyla hitap etmek. Kabul etmeyebilirsin ama bunun da bir adabı usulü var. Herkes kendine yakışanı yapar. Şaşırdım mı, şaşırmadım. 516 154 Yanıtla
  • aydın karateke: şbn anadolu kadını sokak ağzıyla konuşmaz şbn efendi geri bas nedir 372 103
  • özcan özdemir: eger imamoglu kazanirsa mhp geri cekilini kendine desin devlet bahceli oldugu surece mhp oy verilmez rahmetli alparslan turkesin oglu bile babasinin partisine sahip cikmadi kim yuzunden devlet bahceliden dolayi artik o koltuk yapisti birdaha ölünceye kadar ayni anavatanpartisi gibi olacak bitecek gidecek 294 84
  • Zeki asafoğlu: Aydın bey geri basın sokak ağzımı? Sen sokak ağzı görmemişsin 94 271
  • Şbn Şbn: Stant ve misafirlik işte sendeki beyin. Bukadar 172 52
  • aydın karateke: mustafa aykanat size erkek gibi bir asena yakışır zaten ama sadece size 150 51
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SON DAKİKA: İmamoğlu'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın - Son Dakika
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