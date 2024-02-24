İmamoğlu\'na soğuk duş! MHP ilçe başkanı bir anda karşısına dikildi: Geri basın

aydın karateke:

misafirperverlik bizim ata kültürümüzde var ama belliki sancaktepe ilçe başkanı kendisini tekfur sanıyor. Bir hanımefendiye hiç yakışmamış sokak ağzıyla hitap etmek. Kabul etmeyebilirsin ama bunun da bir adabı usulü var. Herkes kendine yakışanı yapar. Şaşırdım mı, şaşırmadım.