İmamoğlu'na suikast ihbarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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İmamoğlu'na suikast ihbarına soruşturma başlatıldı

29.03.2022 08:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleneceğini ileri süren Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.

Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıErkem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

SUİKAST İDDİASI

Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermişti.

Osman Yıldırım, mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Osman Polat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : Buna kim ne yapsın gundem olmak için kendi kendini yapmıştır bir haftadır gözükmezdi atladı ortaya Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na suikast ihbarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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