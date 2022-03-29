Danıştay cinayeti sanıklarından Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıErkem İmamoğlu'na yönelik bir suikast ihbarında bulunmuştu. İddia üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konu ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermişti.
Osman Yıldırım, mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.
İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Osman Polat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu. Şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'na suikast ihbarına soruşturma başlatıldı - Son Dakika