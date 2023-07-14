İmamoğlu'na yeniden dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'na yeniden dava açıldı

14.07.2023 14:15

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik konuşması nedeniyle kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca siyasi yasak olarak bilinen 53. maddenin uygulanması da istendi.

İmamoğlu'na yeniden dava mı açıldı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na neden dava açıldı? soruları gündeme geliyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın şikayetinin üzerine, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı kendisine yönelik konuşması sırasında kullandığı söz nedeniyle İBB Başkanı İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İmamoğlu'na yeniden dava mı açıldı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na neden dava açıldı? Detaylar haberimizdedir…

İMAMOĞLU'NA YENİDEN DAVA MI AÇILDI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik konuşması nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede ayrıca siyasi yasak olarak bilinen 53. maddenin uygulanması da istendi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLUNA NEDEN DAVA AÇILDI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tuzla Belediye Başkanı müşteki Şadi Yazıcı avukatlarının müracaatta bulunduğu belirtildi.

İddianamede, Yazıcı'nın dilekçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda yaptığı konuşmadan sonra aracına doğru hareket ettiği sırada, alanda bulunan bazı kişilerin Tuzla Belediye Başkanını yuhaladıklarını, yasal protesto ve eleştiri sınırını aşmak suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut ve fiili eylemlerde bulundukları, bu sırada kürsüde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yaşanan bu duruma kendisinden beklenilen devlet adamına yakışır şekilde suhuletin sağlanmasına yardımcı olmasının aksine olayları tırmandırıcı ifadeler kullandığı ve halkın saldırgan tavırlarını körüklediğini belirttiği aktarıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı aracılığıyla sunulan beyanında, müştekinin yuhalandığı sırada müvekkilinin 3 kez ayağa kalkıp izleyicilere dönerek onları sakinleştirmek ve susturmak için el işaretinde bulunduğunu, söz konusu şikayetin ciddiyetten uzak ve siyasi saiklerle yapıldığını belirtildiği aktarıldı.

SİYASİ YASAK UYGULANMASI DA İSTENDİ

Savcılık, Ekrem İmamoğlu'nun, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı siyasi yasak olarak bilinen 53. maddesinin uygulanması da istendi. Öte yandan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama", "suç işlemeye tahrik" ve "iftira" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

YORUMLAR
500

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Tuzla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'na yeniden dava açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Dünya yıldızı Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden geri çevirdi! Nedeni parayla ilgili değil
13:42 Kılıçdaroğlu, Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
13:37 Dünyaca ünlü stoper Bonucci, Fenerbahçe'nin teklifini düşünmeden reddetti! Sebebi para değil
13:39 Canlı yayını eve gelen ödeme emriyle bölünen Serdar Ortaç ateş püskürdü: Ödemiyorum
13:37 Kılıçdaroğlu, fenomen Jahrein'e 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı
13:34 Canlı yayın esnasında eve gelen ödeme emrini gören Serdar Ortaç isyan etti: Ödemiyorum lan
12:19 Meksika'da hastaneden taburcu edilen kız çocuğu, asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi
12:13 6 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildiği sırada asansöre sıkışarak öldü
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 14:38:01. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'na yeniden dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement