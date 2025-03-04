İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma suçlamasından tutuklanmasına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, ''Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir.'' dedi.

04.03.2025 22:14  Güncelleme: 22:31
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte görev yapan 961 mahalle muhtarıyla iftarda bir araya geldi. İmamoğlu, ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasına sert tepki gösterdi.

KÖSELER'İN TUTUKLANMASINA İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

İmamoğlu şunları söyledi: "Şimdi kafasına esen bir dosya koyuyor ortaya, kafasına esen dosyayı koyduktan sonra bir soruşturma açıyor, gelenek haline geldi, sabahın değil, gecenin dördünde, beşinde ev basılıyor, 65-70 yaşında, o mahallenin, o ilçenin has insanları… En son Beykoz'da, Alaattin Köseler Belediye Başkanımız evinden alınıyor, sonra da bir gelenekmiş gibi, bir adetmiş gibi tutuklanıyor. Neymiş? 'Sen hapiste dur, biz seni suçlayalım, sen orada aklanmaya çalış.' Böyle adalet olmaz. Bunun adı, net adaletsizliktir? Bunu başka bir tarifi de yoktur. Çok net söylüyorum.

"MAHKEMESİNDE SAVUNMASINA KATILMAYAN NAMERTTİR"

Bakın sevgili dostlar; ben kafayı sinip, köşede olan biteni uzaktan izleyen, hayatım boyunca olmadım. 53 yaşındayım. Birine haksızlık, hukuksuzluk yapılsın; kapısına koşar giderim. Partisine bakmam. Bugün aynı yapılanlar, bir AK Partili belediye başkanına yapılsın, gidip mahkemesinde onun savunmasına katılmayan Ekrem İmamoğlu namerttir. Böyle bir bakış açısı olmaz. Bir başkasına yapılıyorsa hukuk, kendine yapılıyorsa hukuksuzluk. Böyle bir şey olmaz. Bakın, bu memleket bundan çekti. Böyle bir anlayışa karşıyız. Böyle yargı olmaz. Siyasetin yargıyı istediği gibi yönlendirdiği bir alanda, memlekette huzur olmaz. Huzur olmayan yerde, sermaye olmaz. Sermayenin olmadığı yerde, üretim olmaz. Üretimin olmadığı yerde, refah olmaz, zenginlik olmaz. Ancak ve ancak yoksulluk konuşuruz. İşin başı adalettir. Devletin dini adalettir. Ne kadar kutsal bir söz değil mi? Devletin dini adalettir. O kadar güzel bir söz, o kadar kutsal bir emanet bize. İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Neymiş? 'Benden olmayan yaşamasın. Benden olmayan bertaraf olsun."

İmamoğlu\'ndan Beykoz Belediye Başkanı\'nın tutuklanmasına sert tepki

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Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan Beykoz Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • kaba osmanoğlu:
    bende 50 yaşındayım, senin gibi bir mikser görmedim, belediyeden baska her işle uğrar dur. boş adam. 491 122 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    AKP NİN KORKULU RÜYASI EKREM İMAMOĞLU 35 204
    Selim Kayisi:
    reis, ibb başkanı iken belediyeden başka her işe karışmıyor muydu ? Adam Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor. Bana normal geliyor. 5 23
  • Ender Kervancıoğlu:
    Bunların oyları eridikçe azgınlaştılar. Kime nerden darbe vururuz, kimleri nasıl itibarsızlaştırırız, pasifize ederiz. Kimi nasıl sustururuz. Nasıl gündem üretiriz de kendi başarısızlığımızı gölgeleriz.Kaybettiğimiz şehirlerin hıncını nasıl alırız. Akapenin elde kalan politisikası bu. 123 435 Yanıtla
  • Security Specialist:
    Imamoğlum Çumhurbaşkanlığı hayali kuruyor. Çoçuk işte :))) 396 102 Yanıtla
    Serkan ergezer :
    Ekrem başkan gelecek ülkeye mutluluk huzur gelecek ülkemiz mülteci sığınmacı kampı olmayacak herşey güzel olacak 24 171
  • Çengelköylü:
    BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI OLURMUŞ WATSAP YAZIŞMA VAR BANKA DEKONTU VAR HESAPLARA AKTARILAN MİLYONLARCA PARA VAR SOMUT DELİL 1 MİLYONLUK İHALEYİ 2 MİLYON YAP 1 MİLYON BAŞKA HESABA UTAN BİRAZ HIRSIZLARI SAVUNMA SENİNDE ONLARDAN FARKIN YOK 412 50 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    daha duuuur. sıra sanada gelecek.zaten serzenişlerin bu yüzden. 317 50 Yanıtla
  • Murat:
    Ya ben anlamıyorum.!! Adamların WhatsApp yazışmaları çıktı. İhale fiyatlarını bir birlerine yazıyorlar ve sen EKREM utanmadan korumaya devam ediyorsun.! yav korumayın hırsızı hangi parti olursa olsun.! Adamlar BEYKOZ'UN parasını çalmış. 313 32 Yanıtla
  • trgyky1978:
    Heybedeki turpun büyüğü sensin onun için saldırılara başladın senin işin ibb sanane devlet başkanımısın 230 33 Yanıtla
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