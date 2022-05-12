İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na destek: Başkanımızın yanındayım! - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onaylandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kaftancıoğlu'na destek için yanına gittiğini söyledi.

"YANINA GİDİYORUM"

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır. Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum."