İmamoğlu'ndan, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu'ndan, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin

16.12.2022 16:25
İmamoğlu'ndan, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin

İmamoğlu'nun hapis cezası alması hakkında konuşan Bakanı Soylu, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler" ifadelerini kullanmıştı. Soylu'ya yanıt veren İmamoğlu, "Çöpleri bile toplayamıyorlar diye bir beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. İşlerini yapmaya gayret etsin kalan 3-5 ayında." dedi.

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TÜRK YARGISINA BU KADAR ZARAR VEREN ANLAYIŞTAN DOĞRUYU BEKLEMEK HAYALCİLİK OLUR"

Davanın savcısına ilişkin sert eleştirilerde bulunan İmamoğlu, "Sayın savcının vermiş olduğu dilekçede; mahkeme sürecinde daha mütalalar oluşmamışken bir USB üzerinden ortaya koyduğu mütaalasını bilgisayara aktarmasından tutunda bir sürü eksiği yanlışı olan insandan bahsediyoruz. Onun için bu saatten sonra kendisinden doğruyu beklemek, bu kadar yanlışı yapan hukuka zarar veren, bize Türk yargısına bu kadar zarar veren bir anlayıştan doğruyu beklemek hayalcilik olur. İstanbul'a ve bu ülkeye hizmet etmeye kararlı bir insan olarak, bu yanlışları yapan savcıların, hakimlerin bile çoluğuna çocuğuna hizmet edeceğim. Güzel hizmetler sunacağım. Güzellikler, iyilikler milletimizle olsun. Adalet, herkese lazım. Çok enteresan bir durum ama bunlar ülkemizde ilk kez yaşanmıyor." dedi.

SOYLU'YA YANIT: KALAN 3-5 AYINDA İŞLERİNİ YAPMAYA GAYRET ETSİN

İçişleri Bakanı Soylu'nun, dün akşam yaptığı, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererlerdi" açıklamasına yanıt veren İmamoğlu, "Çöpleri bile toplayamıyorlar diye bir beyanı olmuş aynı konuşmanın içerisinde. Sayın İçişleri Bakanı, çöpleri ilçe belediyelerinin topladığını dahi bilmiyor. Zaten İçişleri Bakanlığı'na başlarken bu konuda tek bir yönetmelik, kitap okumadığını beyan etmişti. Hala okumamaya, ezberden savurmaya devam ediyor. O savruladursun, biz işimize bakacağız. O da işlerini yapmaya gayret etsin kalan 3-5 ayında." diye konuştu.

AK Parti ve MHP tarafından yapılan "kesinleşmemiş bir karar üzerinden mağduriyet yaratıyorlar" ifadelerine ilişkin ise İBB Başkanı İmamoğlu, "Ne için fikirlerini söylemiyorlar? Kesinleşmemişte olsa madem onları yaralayan bir tarafı var. Ne için bir yorum yapmıyorlar? Her iki siyasi partisinin içinden yorum yapan, beni arayan insanlar var. Laf edeceklerini yetkili kurumlardan ne düşündüklerini de söylesinler. " şeklinde cevap verdi.

BAKAN SOYLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada hapis ve siyasi yasak cezası çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullanmıştıı:

"Müteahhitlik yaparak büyümedim. İlçe seçim kurularında büyüdüm ben. 1984 seçimini de bilirim, referandumları da bilirim. Seçim kurularının içerisinde büyüdüm. Kim iptal eder? Yüksek Seçim Kurulu iptal eder. Bu ayıp bir şeydir. Bir hakaret etmişsiniz. Hukuk da bir cevap vermiş. İstinafı var Yargıtay'ı var. Ama bunu şunu şöyle yaptılar. Niye yapayım? Sen zaten tarihin en kötü belediye başkanısın. Yargıya saygı duymak lazım. Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler. Bunlar Bizans oyunudur. Buna Bizans oyunu deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir."

YORUMLAR (1)
500
Bakan Soylu: 'Herkesin birbirine Mardin'i severek ve öykünerek anlattığı bir Türkiye'ye doğru adım atıyoruz' Bakan Soylu: 'Herkesin birbirine Mardin'i severek ve öykünerek anlattığı bir Türkiye'ye doğru adım atıyoruz' Didim Belediye Başkanı Atabay'dan İbb Başkanı İmamoğlu'na Destek Didim Belediye Başkanı Atabay'dan İbb Başkanı İmamoğlu'na Destek

Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'ndan, 'Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor' diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin - Son Dakika


Son Dakika
17:50 Ekrem İmamoğlu hapis cezası almasının ardından AK Partili ve MHP'li siyasetçilerin de kendisini aradığını söyledi
17:29 Lösemi tedavisi gören dünyaca ünlü futbol adamı Sinisa Mihajlovic yaşam savaşını kaybetti
17:17 Ünlü oyuncu Johnny Depp'ten gönüllerde taht kuran hareket! Ölümcül hastalığa yakalanan 11 yaşındaki minik hayranının hayalini gerçekleştirdi
17:03 Eski Alman futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya ağır eleştiri: Rakibini tebrik edecek kadar bile haysiyet gösteremedi
16:24 Kanser hastası yengesinin tedavi parasını harcayan Ezel Bayraktar canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
16:18 Canlı yayına Jorge Jesus da katıldı! Enner Valencia şaşkınlık yaşadı
16:09 İmamoğlu'ndan, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin
16:06 Anlaştığı öne sürülen kulübün başkanından Cristiano Ronaldo hakkında ilginç sözler: Onu tanımıyorum
15:49 Babası ve annesi cezaevinde olan 6 yaşındaki çocuğun ölümüyle 2 kişi gözaltına alındı
15:47 Pasaport ve vize süresi dolan Finlandiyalı turist çatıya çıkarak polis ekiplerine zor anlar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 18:24:24. #1.11#
SON DAKİKA: İmamoğlu'ndan, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyor" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: O savruladursun, kalan 3-5 ayında işlerini yapmaya gayret etsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement