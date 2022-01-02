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"İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap - Son Dakika

"İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap

02.01.2022 12:06

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında rekabet olup olmadığına dair gelen soruya dikkat çeken bir verdi. Aralarında bir rekabet olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim söylemlerim farklı, onunkiler farklı" dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile kavga ettiğine ilişkin haberler içinse "Biraz daha konuşsunlar' deyip dalga geçiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'ye verdiği röportajda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki ilişkiye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Ekrem İmamoğlu ile aralarında bir yarış mı var?" sorusuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği "Bir yarış varsa belediye başkanlarının kendi arasında" cevabı yeni bir tartışma başlatacak gibi. İşte Kılıçdaroğlu röportajından bazı bölümler;

"ONLAR 'ACABA CHP'Yİ KARIŞTIRABİLİR MİYİZ?' ARAYIŞINDALAR"

- Devlet Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kıran kırana bir rekabet var" diyor. Siz Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?

Hayır, rakip olarak görmüyorum. Öyle kıran kırana bir rekabet falan da yok. Onların bu açıklamalarla hedeflediği şey şu: Acaba bunların içine bir nifak sokabilir miyiz? İttifakı dağıtabilir miyiz? CHP'yi karıştırabilir miyiz? Böyle bir arayış içindeler. Bunlar çocukça…

"BAŞKANLARLA GÜLEREK KARŞILIYORUZ"

- "Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş ile kavga etsin, Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'yla kavga etsin"… Diyelim senaryo bu… Hiç bu durumu idare etmek zorunda kaldığınız, az da olsa bunu başardıkları bir an oldu mu?

Yoo, hayır. İpek Hanım; hem ben, hem belediye başkanı arkadaşlarım bunları gülerek karşılıyoruz.

"BİRAZ DAHA KONUŞSUNLAR" DİYEREK DALGA GEÇİYORUZ

- Nasıl yani? Bunlar söylendiğinde ne yapıyorsunuz?

Telefonda konuştuğumuz zaman "Biraz daha konuşsunlar" diyerek dalga geçiyoruz. Büyük bir samimiyetle söylüyorum, öyle bir ortam yok. Şöyle bir yalan da attılar: "Ekrem Bey randevu istedi, Kılıçdaroğlu vermedi…" Akıl tutulması gibi bir şey. Bunu söylerken hiç değilse sor, hadi bana ulaşamadın, basın koordinatörümüze sor, Ekrem Bey'e, onun arkadaşlarına sor, "Böyle bir şey oldu mu?" Yok, hayal âlemindeler…

"BEN GENEL BAŞKANIM, O İSE İBB BAŞKANI"

- 31 Mart seçimlerinde kimse tanımıyorken, -hatta bu yüzden çok eleştirildiğinizi hatırlıyorum- Ekrem İmamoğlu'nu adaylığa ikna eden sizdiniz. Yani aslında Kemal Kılıçdaroğlu kendi rakibini mi yarattı?

- Eğer aramızdaki ilişkiyi rekabet ilişkisi olarak algılarsak hatayı orada yaparız. Aramızda bir rekabet falan yok. Ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Benim görevim farklı, onun görevi farklı. Benim söylemlerim farklı, onunkiler farklı. Dolayısıyla her birimiz kendi alanımızda başarılı olmak istiyoruz. Bu aynı zamanda güç birliğini, birlikte mücadele etmeyi gerektirir.

"BELEDİYE BAŞKANLARI KENDİ ARALARINDA YARIŞIYORLAR"

- Sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya, Aydın da… O yüzden bir araya gelip, ortak politika belirliyoruz. Dolayısıyla kimse kimseye rakip değil, herkes kendisine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba harcıyor. Bizim politikamız bu. İnsanlar farklı yorumlayabilirler. Eğer bir yarışsa belediye başkanları kendi aralarında yarışıyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz. Bunlara tabii Erdoğan tahammül edemiyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İmamoğlu'nu rakip olarak görüyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap - Son Dakika
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