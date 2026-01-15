İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması Silivri'de görülecek. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
İstanbul 5. İdare Mahkemesi salonunda görülmesi gereken duruşmanın, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılacak. Duruşma öncesi salonun önünde güvenlik önlemi alındı. Güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma arasında gerginlik yaşandı.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik - Son Dakika
