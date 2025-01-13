İmamoğlu'nun kampanya direktörü Ayşe Barım'la çalıştığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Ayşe Barım'la çalıştığı iddiasını yalanladı

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Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, ünlü menajer Ayşe Barım'la birlikte çalıştığı yönündeki iddialara verdiği yanıtta "Bildiğimiz eski adamlar, bildiğimiz eski yalanları tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.

13.01.2025 20:14  Güncelleme: 22:48
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Türkiye'deki birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.

Oyuncuları kayırdığı, istenen oyuncuları vermek için başka oyuncularının alınmasını da şart koştuğu, izlenmeyen yapımların üçüncü sezonlarını dijitale taşıttığı gibi iddialarla gündeme gelen Barım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'a ait bir alt kuruşun yönetim kurulunda olduğu öne sürüldü.

ÖZKAN'DAN İDDİALARA YANIT

İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, kendisi hakkında Ayşe Barım ile ortak çalışma iddiaları üzerinden yapılan haberlere yanıt verdi.

Özkan açıklamasında "Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden aleyhimde kirli ve maksadı belli bir kampanya yürütülüyor. Gazeteci görünümlü bir kısım tetikçiler, bir bardak suda fırtınalar koparıyor. Kampanya kapsamında bu ülkenin profesyonel menajerlik şirketlerinden birinin sahibi olan Ayşe Barım hedefte. Beni ve eşimi de Ayşe Barım'la tanışmaktan dolayı kampanyaya dahil ediyorlar. Kampanyayı planlayan ve yürütenler o denli kötü niyetliler ki bunlara tek tek cevap vermek manasız" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONU"

"Bildiğimiz eski adamlar, bildiğimiz eski yalanları tekrarlıyor" diyen Özkan, "Hayatlarında hiçbir başarıyı kendi yetenekleri ve bilgi güçleriyle elde edememiş olan bu güruh, bugünün siyasi iktidarına yaranmak için iş tutuyor; sapla samanı karıştırarak bir algı operasyonu yönetiyor" diyerek iddiaların bir algı siyaseti olduğunu söyledi.

Özkan açıklamanın devamında ise şunları söyledi:

"Birbirleriyle tanışmayan, tanışsa bile tek kuruşluk ticaret yapmamış olan insanların itibarlarıyla ahlaksızca oynuyorlar. Hakikat ötesi yöntemler ve kuyruklu yalanlarla komplocu kafalara malzeme sunuyorlar.

Sanki bu ülkede işini tutkuyla yapmak, işini dünya kalitesinde yapmak, bu ülkenin bir vatandaşı olarak tüm dünyada etkin ve saygın bir pozisyonda olmak suçmuş gibi... Sanki bu ülkede birilerini tanımak, birileriyle çeşitli çevrelerde yan yana bulunmak yasakmış gibi... Sanki bu ülkede hizmet verdiğin sektörün standartlarını yükseltmek için projeler geliştirmek, plat- formlar oluşturmak yanlış bir şeymiş gibi...

"BENİ KARALAMAKTAN BIKMADILAR"

Bunlar son 15 yıl boyunca her yıl 3-5 kez benim aleyhimde yazıp çizmek- ten, TV kanallarında beni karalamaktan bıkmadılar.

Evet biz işimizi iyi değil, çok iyi yapıyoruz. Çünkü ülkemizi, milletimizi ve işimizi çok seviyoruz. İstediğiniz kadar bel altı oynayın, istediğiniz kadar algı operasyonu yapın bu ülkenin donanımlı, çalışkan ve dürüst damarına zarar veremeyeceksiniz.

Bu eski adamları bugüne kadar yok saymıştım. Yaptıkları kampanyayla gerek ticaret hukuku gerekse ceza hukuku açısında onlarca suçu aynı anda işleyen bu adamların her biriyle mahkemelerde tanış olacağız. Çünkü ne denli etki altında olursa olsun yargı hala güvenebileceğimiz tek kurum."

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serenay Sarıkaya gibi bazı ünlü oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek başlatılan soruşturmada, Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

İmamoğlu\'nun kampanya direktörü Ayşe Barım\'la çalıştığı iddiasını yalanladı

Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Ayşe Barım, Politika, Medya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu'nun kampanya direktörü Ayşe Barım'la çalıştığı iddiasını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kemsl:
    arkadaş biz bu chp ye niye güvenelim. bana bir sebep söyler misiniz? dünya da hiçbir sol ve sola meyilli hukumetler başarılı olamamıştır. ingilzierin halini görüyoruz... 19 13 Yanıtla
  • yavuz d:
    unlulerin yuzde 95 i chp li neyse konunun muhataplari ayni mahalleden, 20 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Saray büyük fitne ve kumpas peşinde 2 15 Yanıtla
  • Adem Akpinar:
    yalan dolan 12 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Peki kime inanalım?? Kimi Kandırıyorlar 11 3 Yanıtla
  • Batu Gun:
    kemsl herhalde refah seviyesinin en yuksek oldugu ulkelerin sol iktidarlarca yonetilen iskandinav ulkeleri oldugunu bilmiyor, bilmez tabi konusma bicimine oy verdigi kalles hain partiye bakin. cok akit bir adammis 1 3 Yanıtla
  • Cenk:
    Sanırım akaryakıta yine zam var... Konuyu değiştirmek istedim... 0 3 Yanıtla
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