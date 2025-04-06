CHP'de Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ederken; kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi de belli oldu.
Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.
Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.
Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer alan 22 yaşındaki Berkay Gezgin, Gözaltına alınıp ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınmıştı. Gezgin hakkında tutuklama kararı verilmiş ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Öte yandan Gezgin kamuoyunda 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmış, slogan daha sonra İmamoğlu'nun seçim sloganlarından biri haline gelmişti.
Son Dakika › Politika › İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında! - Son Dakika
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