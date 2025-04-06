İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında! - Son Dakika
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Politika

İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!

İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel\'in A takımında!

Ekrem İmamoğlu gözaltına alınıp sonrasında tutuklanmasına ilişkin protestolarda tutuklanan 22 yaşındaki Berkay Gezgin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Olağanüstü Kurultay'a sunduğu Parti Meclisi listesinde yer aldı.

06.04.2025 18:29
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CHP'de Olağanüstü Kurultay heyecanı devam ederken; kurultayda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu listesi de belli oldu.

BERKAY GEZGİN DE LİSTEDE

Özel'in A takımında dikkat çeken isimler yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, listede yer bulurken; Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin de listede yer aldı.

Öte yandan kamuoyunda bilinen Gamze Taşçıer, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek gibi isimler de listede yer buldu.

İMAMOĞLU PROTESTOLARINDA TUTUKLANDI

Özgür Özel'in Parti Meclisi listesinde yer alan 22 yaşındaki Berkay Gezgin, Gözaltına alınıp ardından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'deki protesto gösterilerine katıldığı sırada gözaltına alınmıştı. Gezgin hakkında tutuklama kararı verilmiş ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

2019 SEÇİMLERİNDEKİ SLOGANINI BELİRLEMİŞTİ

Öte yandan Gezgin kamuoyunda 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerin öncesinde Ekrem İmamoğlu'na söylediği "Her şey çok güzel olacak" cümlesi ile tanınmış, slogan daha sonra İmamoğlu'nun seçim sloganlarından biri haline gelmişti.

Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında! - Son Dakika
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