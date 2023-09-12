İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat - Son Dakika

İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat

Son Güncelleme: 12.09.2023 12:12

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir açılış programında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapsi istenen davadan beraat etti.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın avukatı, 25 Ekim 2022'de bir açılıştaki konuşmasının ardından alandan ayrıldığı sırada müvekkilinin bazı kişilerce yuhalandığı, o esnada kürsüde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun da olayları tırmandırıcı şekilde ifadeler ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından beraat etti
Öfkeli grubun linç girişiminde bulunduğu Şadi Yazıcı aracına zor binmişti

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 Eylül günü duruşmaya gerek görmeden dosya üzerinden beraat kararı verdi.

İmamoğlu, Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından beraat etti

ERDOĞAN "BAŞKANIMI TEBRİK EDİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şadi Yazıcı'nın kendisine ve Kadir Topbaş'a teşekkür etmesinin ardından patlak veren olaylarla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulunmuştu. Başkan Yazıcı'yı dik duruşundan dolayı tebrik eden Erdoğan, "Esasen bunların her işleri gibi helalleşme çağrıları da sadece yalan dolan ve göz boyamadan ibarettir. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik huzurunuzda Tuzla Belediye Başkanımı tebrik ediyorum, kutluyorum. Orada yapılan linç girişimi helalleşme maskesinin ardındaki CHP'nin asıl yüzünü ortaya sermiştir. Açılışını yapıyorum dediği ileri atık temizleme ile ilgili tesisler benim belediye başkanlığım Veysel Bey'in de İSKİ'nin başında olduğu dönem yapılmış olan tesistir. Şimdi bunlar bunları yeniden açmak gayretlerine girerek hava yapıyorlar. Ama bunda nezaket diye bir şey de yok. Hiç böyle bir şey görmemiş. Asgari bunlar hazıra da konamazlar. Bunların öyle bir dertleri de yok. Siyasi rekabeti, siyasi husumet olarak gören şiddete meyilli bu faşist güruhu İstanbullu kardeşlerimle birlikte milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

ADI İBB ADAYLARI ARASINDA GEÇİYOR

Şadi Yazıcı'nın adı Murat Kurum, Tevfik Göksu, Fahrettin Koca, Adil Karaismailoğlu ile birlikte 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İBB adayları arasında geçiyor.

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Son Dakika Politika İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya hakaret davasından beraat - Son Dakika
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