CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek - Son Dakika
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CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek

22.07.2023 09:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılacak toplantılarda bir araya gelecek. Toplantılarda seçim değerlendirmeleri ve 2024 yerel seçimleri konuşulacak. İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısını sürdüreceği ve sunum yapacağı belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği toplantının sızmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, gözler bugün CHP'de yapılacak iki toplantıya çevrildi. Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bugün yapılacak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında bir araya gelecek.

TÜM BAŞKANLAR OLACAK

Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının davet edildiği toplantıda, ilk olarak geride bırakılan seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapılması ardından da 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere ilişkin görüşlerin dile getirilmesi bekleniyor. Kritik Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

ZOOM EKİBİ TAM KADRO KATILACAK

NTV muhabirinin aktardığına göre, çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu'nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇIKACAK KARAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

İMAMOĞLU "DEĞİŞİM" KONUSUNDA ISRARLI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, başkanlara "ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi" gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu'nun 29 Mayıs'ta başlattığı "değişim" çağrısını sürdüreceği ve "herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı" konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu'nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

TANJU ÖZCAN TEHLİKESİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tedbirli olarak ihraç edilmek üzere disipline sevk edildiği için toplantıya katılmaması gerekiyor. Ancak katılmak istemesi durumunda gerginlik yaşanabileceğine dikkat çekiliyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek - Son Dakika
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