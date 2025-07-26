İnan: Çeşme'nin Sorunu CHP'nin Yönetim Beceriksizliği

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Yaparsa AK Parti yapar. Karikatür yöneticilere son tavsiyemiz, siyaset, klavyeyle değil; milletin derdine koşarak yapılır. Çeşme susuz değil. CHP'siz kalmalı" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çeşme'nin içme suyu sorununu çözmek için gece gündüz çalışan tek kurum DSİ'dir. Yıllık 3.7 milyon m³ su sağlayacak sistem tamamlandı, arıtma test aşamasında. Ama telefon ellerinde, tweet atmakta ustalar, ama sahada yoklar, projede yoklar, çözümde hiç yoklar" dedi.

İzmir'in plansız yönetildiğini ileri süren İnan, "Sosyal medya fenomenine özenen ilçe belediye başkanı sorumluluktan kaçan İZSU yöneticileri, plansızlıkta zirve yapan İzmir Büyükşehir 15 yıl bu şehri yönetip şimdi çıkıp 'barajlar bitmedi' diyen eski hesap sahipleri. 2008'de 'çözdük' diyorsanız, neden kalıcı hale getirmediniz? Madem yapılabiliyordu, neden yapmadınız. Hepsi görevini ihmal ediyor ama hükümeti suçlamaktan geri durmuyor. Yaz sezonunu, turizmin zirvesini bile düşünmeden günü kurtarmaya çalışmak vizyonsuzluğun ta kendisidir. Sorun susuzluk değil, CHP'nin yönetim beceriksizliğidir" ifadelerini kullandı.

Çeşme'nin probleminin CHP olduğunu belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür edeceğinize karalama yapıyorsunuz. Su için çalışan DSİ'yi hedef göstermek. Siyasi yüzsüzlüktür, iftira siyasetidir. Siz sadece bugünü değil, İzmir'in geleceğini de kararttınız. Bu şehrin suyunu değil, geleceğini çaldınız. Tüm tahribatlarınızı biz kapatıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Karikatür yöneticilere son tavsiyemiz, siyaset, klavyeyle değil; milletin derdine koşarak yapılır. Çeşme susuz değil. CHP'siz kalmalı."