İnan: CHP, Gençleri Kirli Oyunlarına Davet Ediyor

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacak. CHP gençleri önemsiyor ise para kulelerini gizlemek için gençleri paravan olarak illegaliteye davet etmeye bir son vermelidir" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki yolsuzlukların ve hırsızlıkların üstünü örtmek için kullanmaya ve kışkırtmaya çalıştığı gençler hakkında tahliye kararı verildi. Bağımsız Türk yargımız bu kararın yegane sahibidir. Yargımıza sürekli seviyesizce saldıran ve tarihi boyunca gençlere düşman kesilen CHP, ortaya çıkan hırsızlığı kapatmak uğruna gençlerin hayatlarını karartmayı göze almış olsa da kurmaya çalıştıkları kirli oyun elbette gençlerimizin üzerinde tutmayacak. CHP gençleri önemsiyor ise para kulelerini gizlemek için gençleri paravan olarak illegaliteye davet etmeye bir son vermelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA