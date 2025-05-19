İnan: İzmir Hırsızlık İddialarına Cevap Bekliyor

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'nin İzmir mitingine katılımının düşük olduğunu belirterek, "Tüm İzmir, hırsızlık iddialarına cevap bekliyor" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir, yolsuzluk şebekesinin aklanmasına, hırsızlık iddialarının örtbas edilmesine araç olmadı. Tüm çabalarına rağmen, tatil olmasına rağmen, çevre illerden otobüsler getirmelerine rağmen Gündoğdu Meydanı'nı dolduramadılar. '2 milyon kişilik dev miting' diye duyurdukları yalan söyleme mitinginde 70 bin kişiyi geçemediler. İzmirli hemşehrilerimiz, Gençlik ve Spor Bayramımızın sabote edilmesine fırsat vermedi. CHP'ye oy veren İzmirli hemşehrilerimiz yolsuzluğa, hırsızlığa ve rüşvetçiliğe dur dedi. Tüm İzmir, hırsızlık iddialarına cevap bekliyor" dedi. - ANKARA