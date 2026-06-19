İnan: Tugay'ın İstifası CHP'nin Çöküşü - Son Dakika
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İnan: Tugay'ın İstifası CHP'nin Çöküşü

İnan: Tugay\'ın İstifası CHP\'nin Çöküşü
19.06.2026 10:41
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Eyyüp Kadir İnan, Cemil Tugay'ın istifasını CHP zihniyetinin çöküşü olarak değerlendirdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifasına ilişkin, "Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın partisinden istifasının İzmir için CHP belediyeciliğinin çöküşünün itirafı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Rozetliyken bu şehre hiçbir fayda sağlamayan bir ismin, bağımsızken de derman olması beklenemez. Ancak bu durum sadece şahsi bir problem değildir asıl mesele bu tabloyu güzel İzmir'e layık gören 25 senelik köhnemiş CHP zihniyetinin ta kendisidir. Fakat kimse umutsuzluğa kapılmasın. İzmir sahipsiz değildir. İzmir'de biz varız, millete hizmetkar olmayı şeref bilen AK Parti kadroları var. Biz bugüne kadar İzmir için samimiyetle çalıştık, bundan sonra çok daha fazla çalışırız. Kararlıyız, bu hizmetsiz ve vizyonsuz dönemi ilk seçimde bitireceğiz, İzmirlilerle birlikte bitireceğiz."

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Eyyüp Kadir İnan, Yerel Haberler, Cemil Tugay, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İnan: Tugay'ın İstifası CHP'nin Çöküşü - Son Dakika

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