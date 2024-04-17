İncirliova\'da yapımı devam eden spor tesisleri incelemeye alındı

Politika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya İncirliova'da yapımına devam edilen spor tesislerinin inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda 2023'ün Aralık ayında İncirliova'da yapımına başlanılan spor tesisleri yükselmeye başladı. Yaklaşık beş aydır devam eden inşaat çalışmalarında büyük mesafe kat edilirken Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Salonu büyük oranda ortaya çıktı. İçerisinde idari binalar ve bir adet bocce sahasının da bulunduğu tesislerde incelemelerde bulunan Başkan Kaya, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nun kuzey tarafına inşa edilen tesisler ile ilgili yüklenici firma temsilcileriyle görüşerek inşaatın detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Kaya'ya incelemelerde Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve İncirliova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Burak Uygun'da eşlik etti.

Tesisler 2024 yılı içerisinde tamamlanacak

Başkan Kaya, spor tesislerinin inşaatında gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "51 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Bireysel Antrenman Salonu ve daha birçok sportif faaliyetin bir arada yapılabileceği modern tesislerimizi kısa sürede İncirliovamıza kazandıracağız. 68 Milyon TL tutarındaki bu önemli yatırım ile ilçemizde başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yeni spor imkanları sunacağız. Beş ay gibi kısa bir sürede büyük mesafe kat eden tesis inşaatımızın 2024 yılı içerisinde tamamlanmasını amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerimizi spor ile koruyacak ve geliştireceğiz"

Değerlendirmesinde tesislerin gençler için önemine de dikkat çeken Başkan Kaya, "Spor tesislerimizin tamamlanması hem ilçemize katacağı artı değer hem de gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimi açısından çok önemli. Özellikle kötü alışkanlıklar noktasında gençlerimizi korumakta karalıyız. Bunu yaparken de sporun en önemli faktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Gençlerimizi ve geleceğimizi spor ile koruyacak ve geliştireceğiz" dedi. - AYDIN