Bursa\'nın metrobüsü ilk kez İnegöl\'de görücüye çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi öncülüğünde alternatif toplu ulaşım projeleri kapsamında İnegöl'de ilk metrobüs hattının deneme sürüşü gerçekleştirildi. Metrobüs hattı İnegöl merkez ile Alanyurt bölgesini birbirine bağlayacak.

İnegöl'de alternatif toplu ulaşım çözümleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yakın zaman önce Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanı Vefa Rona ve ekibiyle de bir araya gelerek somut adımların atıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta yapılan toplantılarda alternatif toplu ulaşım çözümleri ve metrobüs sistemi denemelerinin detaylıca ele alınmasının ardından, bugün İnegöl'de ilk metrobüs hattı için deneme sürüşü gerçekleştirildi.

Test sürüşünü başkanlar yaptı

Sabah 09.00'da İnegöl Belediye Binası önüne getirilen metrobüs ile söz konusu hat üzerinde deneme sürüşü yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Belediyesi meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili yöneticileri test sürüşüne katıldı. İnegöl Belediyesi önünden başlanarak belirlenen hat üzerinde bir tam tur yapıldı.

Amacımız İnegöl'ü metrobüsle buluşturmak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba amaçlarının İnegöl'de daha rahat ulaşımı sağlayabilmek olduğunu belirtti. Başkan Biba, "Bu metrobüsle İnegöl'deki hemşerilerimize daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenli ulaşım sağlamak. Bu manada amacımız İnegöl'ü metrobüsle buluşturmak. Şu anda da bunun çalışmasını yapıyoruz. İnşallah İnegöllü hemşerilerimize bu konforu sağlamaya çalışacağız. El birliği ile İnegöllü hemşerilerimiz için çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu.

İlk deneme gayet olumlu

Test sürüşü sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, da "Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz, Milletvekilimiz, AK Parti İlçe Başkanımız, Meclis Üyelerimiz ve yönetici arkadaşlarımızla bir metrobüs denemesi gerçekleştirdik. Şehrimiz büyüyor, nüfusumuz artıyor. Bugün 306 bin olan nüfusumuz yaklaşık 10 yıllık projeksiyonda 500 binlere doğru ilerliyor. Dolayısıyla artık toplu ulaşıma alternatif hatların kurulmasıyla alakalı da Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları vardı. Ben bu noktada Şahin Biba Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ana omurga üzerinde gidip gelen, daha hızlı ve seri çalışan ve paylaşımlı yol olarak kullanılabilecek bir metrobüs denemesi gerçekleştirdik. Hat üzerinde bugünkü deneme gayet olumluydu. Arkadaşlarımız gerekli iyileştirmeleri de yaparak süreci iyileştirecekler. İnegöl'ümüze inşallah hayırlı olacağını düşünüyorum" dedi. - BURSA