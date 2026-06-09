İnegöl'de devam eden projeler yerinde incelendi - Son Dakika
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İnegöl'de devam eden projeler yerinde incelendi

İnegöl\'de devam eden projeler yerinde incelendi
09.06.2026 12:54  Güncelleme: 12:56
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AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de yapımı süren KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Alanyurt Yüzme Havuzu projelerini yerinde inceledi. Yurtta ay sonuna kadar çalışmaların tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'de yapımı süren KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Alanyurt Yüzme Havuzu projelerini yerinde inceledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve Belediye Başkanı Alper Taban, hafta sonu İnegöl'de yapımı süren projeleri yerinde inceledi. Sahada çalışmalara ilişkin son durum bilgisi alınıp istişarelerde bulunuldu.

Heyetin ilk durağı yapımı devam eden KYK Erkek Öğrenci Yurdu oldu. İnşaat çalışmalarında sona gelinen öğrenci yurdunda ay sonuna kadar kalan çalışmaların tamamlanıp ardından iç tefrişat ve çevre düzenlemelerine geçilmesi planlanıyor.

Heyetin ikinci durağı ise Alanyurt Yüzme Havuzu oldu. İnegöllülerin heyecanla beklediği, özellikle Alanyurt bölgesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacak projede inşaat çalışmaları sürüyor. Bodrum ve birinci kat betonları dökülen projede izolasyon ve çatı yapımı imalatlarının başlayacağı belirtildi.

Sahada yapılan incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Alanyurt Yüzme Havuzumuz ve Erkek Öğrenci Yurdu projelerimizi yerinde inceledik. Gençlerimize ve şehrimize değer katacak yatırımların en kısa sürede tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor. Ben burada özellikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız olmak üzere; destekleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin'e, Milletvekilimiz Ayhan Salman'a, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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