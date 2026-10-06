İngiltere, 27 İsrailli diplomatı sınır dışı etmekle İsrail'i tehdit etti - Son Dakika
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İngiltere, 27 İsrailli diplomatı sınır dışı etmekle İsrail'i tehdit etti

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İngiltere, Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması halinde 27 İsrailli diplomatın sınır dışı edilebileceği tehdidinde bulundu. İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'ın tehdidi İsrailli yetkililere ilettiği bildirildi.

İngiltere, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunu kapatma planını hayata geçirmesi halinde 27 İsrailli diplomatın sınır dışı edilebileceği tehdidinde bulundu.

İngiltere ile İsrail arasındaki diplomatik gerilim, Londra'nın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim politikalarına karşı aldığı yaptırım kararlarının ardından daha da tırmandı. İsrail, İngiltere'nin yaptırım kararına karşılık Doğu Kudüs'teki İngiliz Başkonsolosluğunun kapatılmasını istedi ve konsolosluğun 8 Ekim'e kadar faaliyetlerini sonlandırmasını talep etti. Konsolosluğun kapatılması ihtimali üzerine İngiltere İsrail'e karşı harekete geçti.

İsrailli Ynet haber sitesine göre İngiliz hükümeti, konsolosluğun kapatılması durumunda diplomatik statüsü sona erecek 27 İngiliz diplomatın her biri için bir İsrailli diplomatın sınır dışı edilmesi tehdidinde bulundu. Haberde, İngiltere'nin İsrail Büyükelçisi Simon Walters'ın söz konusu tehdidi İsrailli yetkililere ilettiği bildirildi.

İngiltere'den Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yaptırım

İngiltere ile İsrail arasındaki son diplomatik gerilimin temelinde, Londra'nın işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerine yönelik aldığı yeni yaptırım kararları bulunuyor. İngiltere, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin genişlemesi ve İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik artan saldırılarının iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit ettiğini belirterek, yasa dışı yerleşimlerden yapılan malların ithalatının yasaklanacağını ve yerleşim faaliyetlerini destekleyen, kolaylaştıran veya bundan kazanç sağlayan kişi ve şirketlere yönelik yaptırımlar uygulanacağını bildirmişti.

İsrail tepkisi

Londra'nın kararının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılması da dahil olmak üzere bir dizi karşı tedbir açıklamıştı. İsrail, konsolosluğun 8 Ekim'e kadar kapatılmasını isterken, İngiltere'nin Gazze'ye ilişkin koordinasyon mekanizmasındaki rolünün sonlandırılması ve Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi polislerine yönelik İngiliz eğitim programının sona erdirilmesi gibi başka adımlar da duyurmuştu.

Kaynak: İHA
Doğu KudüsOrta DoğuDiplomasiİngilterePolitikaİsrailDünyaSon Dakika

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