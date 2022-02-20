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İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"

20.02.2022 13:01
İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığının tahmin edildiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığının tahmin edildiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimaline ilişkin, "Korkarım kanıtlar buna işaret ediyor. Gerçek şu ki, tüm işaretler planın bazı açılardan çoktan başladığı yönünde" dedi.

Johnson, istihbarat delillerine göre Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunun tahmin edildiğini söyleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladıklarını söylediğini aktardı. Johnson, "Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşa neden olacak" dedi.

"Rusya'ya yaptırımların kapsamı genişletilecek"

Başbakan Johnson, İngiltere'nin Rusya'ya daha önce planlanandan daha geniş kapsamlı yaptırımlar getireceğini de belirterek, "İngiltere ve ABD, Rus şirketlerinin sterlin ve dolar ticaretini durduracak" dedi. Başbakan Johnson, sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini ifade ederek, "İnsanların, insan yaşamında yol açacağı kesin maliyeti anlaması gerekiyor" dedi.

Johnson, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştükten sonra Münih Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesinin "dünyada yankılanacağını" söylemişti. - MANCHESTER

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Boris Johnson, Ukrayna, England, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor" - Son Dakika
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