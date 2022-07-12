İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için 8 isim belirlendi

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olmak üzere 5 Eylül'e kadar yarışacak 8 isim yapılan ilk oylama ile beli oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasıyla beraber, yeni parti liderinin ve başbakanın seçilmesi için süreç başladı. Muhafazakar Parti içerisinde aday başvurularının toplanmasının ardından yapılan ilk oylamada 8 ismin adaylıkları kesinleşti.

Kurallar doğrultusunda Muhafazakar Parti'deki 358 milletvekilinden en az 20 milletvekilinin desteğini alarak parti liderliği ve başbakanlık için yarışacak olan 8 ismin, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Muhafazakar Parti milletvekili Tom Tugenhadt, Dışişleri Bakanı Liz Truss, İngiltere ve Galler Başsavcısı Suella Braverman, Milletler Topluluğu Bakanı Jeremy Hunt, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch ve yeni Maliye Bakanı Nadhim Zahawi olduğu belirtildi.

Yarınki oylamada en az 30 oy alamayan adaylar elenecek

Bugün belirlenen 8 adaydan her birinin, yarın yapılacak oylamada ise en az 30 milletvekilinin desteğini alması gerekirken, 30 oyun altında kalan adaylar seçim yarışından elenecek. Yarınki oylamanın yerel saatle 13.30 ile 15.30 arasında yapılması bekleniyor.

Yarından itibaren ise 5 Eylül'le kadar seçim yarışında yalnızca 2 milletvekili kalacak şekilde oylamaların devam etmesi planlanıyor. Yeni lider seçilene kadar, istifa eden Johnson ise başbakanlık görevine devam edecek.

Sağlık Bakanı Javid ve Ulaştırma Bakanı Shapps adaylıklarını çekti

Bugün resmi olarak başlayan liderlik yarışında adaylığını koyma niyetinde olduğunu belirten eski Sağlık Bakanı Sajid Javid, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ve Muhafazakar Parti milletvekili Rehman Chishti adaylıktan çekildi. Javid ve Christi'nin 20 oy barajını geçemedikleri için adaylıklarını koymaktan çekildiği belirtildi.

Shapps'ın ise günün erken saatlerinde adaylıktan çekilerek, Sunak'ı desteklediği belirtildi.

"Şimdi yeni bir başlangıç yapmaya odaklanmalıyız"

Maliye Bakanı Zahawi yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarım tarafından partimizin ve ülkenin lideri olmak için aday gösterilmekten memnuniyet duyuyorum. Yarınki oylamayı heyecanla bekliyorum" dedi.

Eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch ise, "Beni aday gösteren tüm meslektaşlarıma minnettarım. Şimdi yeni bir başlangıç yapmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. - MANCHESTER